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維州撤口罩令引恐慌 恐威脅實體課進程 威郡公校籲州府重評估

記者張筠╱維州報導
威廉王子郡公校官員呼籲州府提供具體指標和數據，制定一套能讓公校循序漸進撤銷口罩令的策略。（取自威廉王子郡公校官方臉書）
威廉王子郡公校官員呼籲州府提供具體指標和數據，制定一套能讓公校循序漸進撤銷口罩令的策略。（取自威廉王子郡公校官方臉書）

楊京政府撤銷學校口罩令，維州包括威廉王子郡公校(Prince William County)等不少公校系統，近日明確表態不會跟進，威郡公校官員18日更呼籲州府應提供具體指標和數據，同時與地方衛生和教育部門合作，重新評估整體疫情，再制定新的防疫策略，否則沒有配套措施，僅單純取消口罩令，反讓家長和師生陷入恐慌。

威廉王子郡公校教委主席拉提夫(Babur Lateef)表示，防疫策略轉變需要時間，也需科學依據，他尊重楊京政府的決定，但「若最終要讓所有人不戴口罩，則首先需要建立安全的教學環境，讓學生可放心上實體課。」

拉提夫說，雖然不是所有家庭都支持實體教學，但既然這是州府推動教育的方向，州府應與各郡市教育和衛生官員緊密合作，制定可行計畫，地方教育官員也應積極建議，不是一味反對。

楊京簽署的行政令，規定各地公校從24日起不得要求學生戴口罩，雖然該規定並未立即生效，但拉提夫表示「防疫策略轉變需要時間調適，不是一夜之間撤銷或更改規定就能解決」，師生需時間適應，學生也可能需要接受其他的防疫教育，郡府和公校官員需調查家庭意願，衛生官員也需更多時間研究數據等。

拉提夫說，聯邦疾病防治中心(CDC)尚未提供讓學校取消口罩令的計畫或數據，他呼籲州府提供具體指標，才能讓各地公校能夠積極配合，例如若整棟教學樓八成以上的師生都已接種疫苗，則不須強制戴口罩，「我們需要指標和數據支持，以及明確的政策調整計畫，否則社區無法信服或安心。」

前州長諾譚(Ralph Northam)簽署的SB1303法案，要求維州學校遵守CDC的防疫及授課指南，即恢復實體課，並在安全的情況下盡可能讓學生返校，包括鼓勵學校執行口罩令，此法案也成為楊京行政令的一大挑戰，法律學者表示，SB1303法案或將限制楊京干涉公校口罩規定的權力，屆時可能讓戴不戴口罩須交由司法裁決。

拉提夫說，「當前各地致力提升學校的實體課容量，但若撤銷口罩令，可能無法保證課堂安全，最終威脅實體課進程」，撤銷口罩令甚至可能讓維州退回到線上教學。

口罩 公校 教育部

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