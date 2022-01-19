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楊京州議會演說 將推動教育 籲放下分歧

記者張筠╱維州報導
楊京呼籲立法者放下分歧，團結維州迎接新開始。（美聯社）
楊京呼籲立法者放下分歧，團結維州迎接新開始。（美聯社）

維州州長楊京(Glenn Youngkin)近日在州議會發表上任後首場演說，呼籲議會議員放下分歧，團結迎接新開始，他表示，促進教育資源公平分配、完善公校問責制度、禁止課堂涉及種族理論等，為其上任後重點工作，不過他在公校防疫做出的改變，卻成為近日爭議焦點。

楊京在教育方面的政見，為他贏得了去年11月的州長選舉，17日他在州議會的演說，也重申他教育相關計畫，包括提升教師薪資，吸引更多老師就職，斥資1億5000萬元增建20所特許學校(charter school)，促進教育資源平等，提高拉丁語裔和非裔等少數族裔的學習成績。

此外，楊京在上任當天也簽署行政令，禁止學校教授極具爭議或有分裂性質的概念，包括「批判性種族理論」，他表示，學生應該學習如何思考，而不是被動灌輸教學，更不應該通過種族來認識世界。

楊京還提議在每所學校配備一名警員，並讓執法機構參與學校安全政策的制定及審計，他近日也簽署行政令要求州檢察長徹查勞登郡公校去年發生的兩起性侵案件，還給學生安全的學習環境，建立妥善的問責機制。

相比諾譚上周在卸任演說回顧的四年成就，楊京17日的演講，主要羅列出維州目前面臨的挑戰，包括黨派分歧、教育問題、疫情威脅、住房和食品等成本增加、心理健康案件飆升等，「我的團隊已準備好替維州帶來改變」，楊京盼望議員和民眾也能聚焦團結、改革。

不過楊京執政後首先在公校防疫做出的改變也引發爭議，他表示「身為州長，不會強制民眾做任何事」，因此在鼓勵民眾接種疫苗的同時，禁止維州公校強制規定學生戴口罩，在他看來，學生採取何種防疫措施應該由父母決定，「是否戴口罩是個人自由」。

楊京並承諾保護商家生意，促進維州經濟發展，並增加警務預算，包括給警察加薪，他提議撥款一億資助警員培訓、升級設備，另外2600萬元補貼地方執法機構的支出，同時促進警民對話和社區參與，而非縮減警務經費。

公校 教育 維州

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