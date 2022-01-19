馬州蒙郡公校如疫情嚴重 可從20日起改網課

馬州最大的蒙郡公校近日更新實體課轉向線上教學的疫情指標，綜合考慮師生缺席情況、校車服務情況、代課教師數量等信息。（馬州教育廳提供）

馬州最大的蒙郡公校 (MCPS)18日更新各級學校改上網課的指標，新的衡量標準，包括師生缺席數量、代課教師填補狀況、校車可服務的範圍、師生染疫比率等數據，決定每所學校是否應該暫停實體課的，公校官員表示，若數據指標顯示學校不適合實體課，該校可從20日起，改上十天的網課。

此前蒙郡公校堅持上實體課的決策和標準，掀起社區反彈聲浪，公校官員最初計畫以陽性檢測 率5%為門檻，決定各學校是否暫停實體課，隨後又取消該指標，改成根據各校疫情 狀況分別考慮，此轉變讓不少家長批評公校官員防疫策略缺乏連貫性，也沒有評估實際情況，忽視教職員和校車司機嚴重短缺，及師生安全等問題。

經過與社區溝通、了解家長意願後，蒙郡公校代理學區總之那關鍵麥克奈特(Monifa McKnigh)表示，會綜合考慮每一所學校的學生、教師缺席情況，代課老師人數，可維持的校車服務，與學校師生染疫比率等數據，更務實的評估是否維持實體課。

許多家長和教師呼籲新學期應先進行短期的線上教學，等Omicron主導的疫情高峰退去，更多教職和學生康復後再恢復實體課。

蒙郡公校也成立了監督小組，包括公校官員、教師代表、家長代表，共同監測各校數據，並了解社區意見，指導學校是否應從實體課轉向線上教學。

此外，蒙郡公校也要求郡府加強接觸者追蹤工作，並敦促郡府每兩周給公校提供19萬份快篩檢測試劑，支持公校檢測工作，排查師生病例，麥克奈特表示，公校教職員已承受很大的教學壓力，希望郡府能替教育工作者分擔防疫任務，確保實體課安全進行。