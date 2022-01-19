吸引人才 華府代課老師時薪調漲

華府宣布代課教師提薪計畫，一年代課不超過30天的老師，時薪將升至17元。（市長辦公室提供）

華府 包瑟(Muriel Bowser)政府18日宣布代課教師加薪計畫，從2022-2023學年開始，一年代課少於30天的代課老師，時薪將從原來的15.2元增至17元，該計畫不僅協助緩解疫情 期的教職員人力短缺問題，更希望藉此吸引教育從業人員長期投入教育工作。

華府公校教育總監 菲力彼(Lewis Ferebee)表示，代課老師是華府推進教育進步的重要元素，疫情期間也支持公校在教育和防疫方面的需求，不論是線上或實體課，代課老師充當了全職教師和學生、家長之間的橋樑。

該項加薪計畫規定，一年代課不超30天的教師時薪將升至17元，即一天代課可獲136元；市府此前已在2021-2022學年開始時，給一年代課超過30天的教師加薪，菲力彼表示，優化其他代課教師的待遇，不僅能補充疫情期間的教職，也能讓有意投身教育事業者，因此制訂長遠的職場計畫，改善華府教育，提高華府招聘教職的競爭力。

新冠疫情爆發後，大華府各地都面臨教職員、校車司機等職缺嚴重的挑戰，部分公校系統也指，由於教師待遇相比其他職位較低，且疫情後教師工作負擔加重，導致有人因擔憂疫情風險而退出教育業，全職和代課教師流失的現象明顯。