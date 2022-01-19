我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

5G訊號是否干擾飛安？ 6大問題一次看

東加火山爆發 將為地球帶來「無夏之年」？

吸引人才 華府代課老師時薪調漲

記者張筠╱華盛頓報導
華府宣布代課教師提薪計畫，一年代課不超過30天的老師，時薪將升至17元。（市長辦公室提供）
華府宣布代課教師提薪計畫，一年代課不超過30天的老師，時薪將升至17元。（市長辦公室提供）

華府包瑟(Muriel Bowser)政府18日宣布代課教師加薪計畫，從2022-2023學年開始，一年代課少於30天的代課老師，時薪將從原來的15.2元增至17元，該計畫不僅協助緩解疫情期的教職員人力短缺問題，更希望藉此吸引教育從業人員長期投入教育工作。

華府公校教育總監菲力彼(Lewis Ferebee)表示，代課老師是華府推進教育進步的重要元素，疫情期間也支持公校在教育和防疫方面的需求，不論是線上或實體課，代課老師充當了全職教師和學生、家長之間的橋樑。

該項加薪計畫規定，一年代課不超30天的教師時薪將升至17元，即一天代課可獲136元；市府此前已在2021-2022學年開始時，給一年代課超過30天的教師加薪，菲力彼表示，優化其他代課教師的待遇，不僅能補充疫情期間的教職，也能讓有意投身教育事業者，因此制訂長遠的職場計畫，改善華府教育，提高華府招聘教職的競爭力。

新冠疫情爆發後，大華府各地都面臨教職員、校車司機等職缺嚴重的挑戰，部分公校系統也指，由於教師待遇相比其他職位較低，且疫情後教師工作負擔加重，導致有人因擔憂疫情風險而退出教育業，全職和代課教師流失的現象明顯。

教育總監 疫情 華府

上一則

人力短缺 新州「橡樹園」5集合照護中心月底前關閉

下一則

芝中華會館 周二、四免費檢測新冠病毒

延伸閱讀

紐約市公校強制全員到校上課 網課只為感染者提供

紐約市公校強制全員到校上課 網課只為感染者提供
維州州長楊京廢公校口罩令 引反彈聲浪

維州州長楊京廢公校口罩令 引反彈聲浪
維州新州長楊京 令徹查勞登郡公校性侵案

維州新州長楊京 令徹查勞登郡公校性侵案
大華府校車司機短缺 費郡開近23元時薪搶人

大華府校車司機短缺 費郡開近23元時薪搶人
華府15日起須查疫苗卡 商家喜憂參半

華府15日起須查疫苗卡 商家喜憂參半

熱門新聞

芝衛生局局長亞瓦迪說，染疫者出現的第一個病徵幾乎都是喉嚨痛。(pixabay)

芝衛生局長：出現喉嚨痛幾乎就是確診了

2022-01-13 12:29
數千年歷史岩畫，被「到此一遊」的兩人刻上名字和日期。(大彎國家公園網頁)

它的年代比中國歷史長 德州國家公園岩石毀於這兩人手

2022-01-11 17:26
包括北區大學預科高中在內，芝加哥多所公立學校辦學出色，入學競爭也十分激烈。(北區大學預科高中臉書)

華人1家3子女越區就讀芝公校 教委會索賠10萬 家長申訴

2022-01-17 14:08
Frank Deleon Jr.(右)槍殺高中女生(左)22槍。（KPRC）

好狠 高中女生遛狗身中22槍 德州警方找到嫌犯和原因

2022-01-18 22:22
溫鐸蘭姆希釣14.92磅的大嘴鱸魚。(德州野生動物局)

響應「分享大笨蛋」計畫 2釣客捐超大鱸魚供繁殖

2022-01-17 11:28
約翰繆勒是德州烤肉烹飪史上的傳奇人物。(John Mueller推特)

德州烤肉閻羅王子52歲猝逝 食客悵然若失

2022-01-11 14:46

超人氣

更多 >
免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線

免費新冠快篩檢測盒可下單了 網站提前一天上線
玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲

玉女歌手劉藍溪嫁醫生剃度出家 傳舊金山圓寂享壽61歲
方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」

方芳要中國出手教訓台灣「打兩巴掌他才知道厲害」
亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名
中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段

中國獵狐行動抓捕外逃人士 報告披露兇狠手段