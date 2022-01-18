雨雪致道路濕滑 維州單日車禍近千起

維州政府表示本次風雪天氣雖然引發大量車禍，但所幸沒有導致人員死亡。（維州州警提供）

大華府上周末迎來今年第三場強降雪，其他地區16日晚也吹起大風、下起冰雨，天氣狀況差導致道路濕滑難行，維州 當天發生近千起車禍 。

州警在救援期間險些受傷，地方政府也因天氣原因宣布17日關閉部分新冠檢測站和疫苗接種站，大量社區出現停電，還有數百趟航班取消，不過，州府表示本次風雪沒有人員死亡，部分公校系統18日仍將關閉。

四輛貨車和一輛皮卡在雨雪天中連環相撞。（維州州警提供）

維州州警指出，16日就處理了近千起車禍，雖然I-95等高速要道沒有再因大雪癱瘓，但許多大型貨車、卡車仍在雪中失控，還有州警在救援期間被失控車輛撞到，還好無重傷或死亡；馬州蒙郡也因雨雪天氣發生連環車禍，四輛大貨車和一輛皮卡(pickup)相撞後滑到路邊，車輛嚴重損毀。

大華府上周末的降雪導致維州發生近千起車禍。（維州州警提供）

大華府部分地區上周末的氣溫，創近三年來新低，華府雷根國家機場 (Reagan National Airport)地區氣溫僅有華氏20度，並出現冰雨，大量民眾出行計畫泡湯，杜勒斯國際機場(IAD)取消130個航班，雷根機場取消383航班，巴爾的摩華盛頓機場(BWI)也取消了120個，此外，北維州逾6000戶家庭受暴風雪影響停電。