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大華府校車司機短缺 費郡開近23元時薪搶人

記者張筠／華盛頓報導
大華府多地公校司機短缺，維州最大的費郡公校司機時薪近23元，馬州蒙郡公校為19.53元。（記者張筠／攝影）
大華府多地公校司機短缺，維州最大的費郡公校司機時薪近23元，馬州蒙郡公校為19.53元。（記者張筠／攝影）

大華府多地公校系統在疫情爆發後，校車司機人數一直無法滿足需求，近期雨雪天氣頻發，加上Omicron病毒肆虐，更使此問題惡化，不少學校因人力短缺只能減少校車路線，維州馬州公校系統近期更紛紛提高校車司機薪資，試圖招聘新人，費郡公校司機時薪已喊到近23元，還有其他郡市發送補貼給家長，鼓勵他們自行接送孩子。

馬州最大的蒙郡公校(MCPS)上周因為逾208名校車司機臨時請假，被迫取消了84條校車線路，蒙郡官員此前也向馬州政府申請國民兵(National Guard)提出人力援助，但至今仍未獲得許可；蒙郡公校官員表示，新冠疫情爆發後，公校每天都不得不減少校車路線，平均每天取消的路線從37到109條不等，司機不足也造成其他校車無法準時，學生通勤成為一大困難。

大華府幾乎所有公校系統都出現校車司機短缺情形，不少地區通過提高司機薪資或提供簽約獎金來吸引人才，目前維州最大的費郡公校(FCPS)校車司機每小時薪資22.91元，勞登郡校車司機時薪22.16元，阿靈頓郡公校21.59元，威廉王子郡公校21.34元，亞歷山卓市校車司機時薪最低20.7元，最高可達25.48元。

馬州方面，蒙郡公校校車司機時薪19.53元，在馬州處於較低水平，喬治王子郡校車司機時薪在19.35元至25.39元不等，華盛頓郡為18.88元。

大華府各郡市公校系統校車司機時薪不同，也影響了公校招聘司機的競爭力，維州有民眾表示，既然工作內容一樣，必然傾向選擇薪資較高的城市上班；不過，雖然蒙郡公校司機的時薪不如其他地區，但因蒙郡公校取消了大量校車線路，平均到每名司機的工作時數相對較短，反而可能平均薪資更高。

大華府目前沒有取消校車路線的公校系統，包括維州阿靈頓郡、亞歷山卓市、費郡、哈維郡、勞登郡、威廉王子郡，馬州的華盛頓郡等。

公校 馬州 維州

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