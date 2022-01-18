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維州州長楊京廢公校口罩令 引反彈聲浪

記者張筠／維州報導
阿靈頓郡公校系統表示未來仍將持續口罩令，部分家長也批評新州長楊京的防疫措施不嚴謹，會威脅師生健康。（取自阿靈頓郡公校官網）
阿靈頓郡公校系統表示未來仍將持續口罩令，部分家長也批評新州長楊京的防疫措施不嚴謹，會威脅師生健康。（取自阿靈頓郡公校官網）

維州新上任州長楊京(Glenn Youngkin)執政首日簽署多項行政令，其中包括撤銷維州公校強制口罩令，並因此要求各郡公校在24日前調整政策，改由家長自行決定孩子是否要戴口罩。不過，許多公校對此表示，考慮病毒威脅未減，且州長無權干涉公校防疫法，因此會繼續維持戴口罩規定，此外，也有家長批評楊京防疫措施不嚴謹。

楊京對口罩令和疫苗接種的態度與前州長諾譚不同，上任首日就簽署撤銷公校口罩令的行政...
楊京對口罩令和疫苗接種的態度與前州長諾譚不同，上任首日就簽署撤銷公校口罩令的行政令，要求維護家長和學生的防疫自由。（州長辦公室提供）

楊京15日宣誓就任，同日撤銷諾譚政府頒布的公校口罩令，他表示，學生和家長有權自行決定是否要戴口罩，任何公校教師、官員或教育機構，都不應強制要求學生戴口罩，他要求各地公校本周了解家長和學生態度，並於24日前調整口罩規定，他希望每個學區都尊重學生家庭選擇戴口罩與否的權利。

不過，他才簽署該項行政令後不到12小時，阿靈頓郡公校(Arlington Public Schools)就宣布該公校系統，將繼續實施強制口罩令。

楊京政府撤銷公校口罩令的決定也引起家長擔憂，包括白宮發言人莎琪(Jen Psaki)稱，作為一名阿靈頓郡公校家長，她支持阿靈頓公校系統維持口罩令，她還說，楊京不是阿靈頓郡家長，暗指他不了解阿靈頓家長想法，她也感謝阿靈頓公校在疫情嚴重時，以師生健康為首要考量。

維州州眾議員霍普(Patrick Hope)表示，州長「沒有權力干涉各公校系統的口罩規定」，他表示，目前維州各公校系統根據聯邦疾病防治中心(CDC)的指南制定防疫政策。

阿靈頓公校系統引述維州州議會去年簽署的法案(SB1303)，該法案鼓勵所有實體教學活動遵照CDC的防疫指南，呼籲兩歲及以上民眾戴口罩；北維州許多公校緊跟阿靈頓郡的作法，反對楊京行政令，表示會維持口罩規定，包括亞歷山卓市(Alexandria)公校、維州最大的費郡公校(FCPS)等，費郡公校也重申「分層防疫」(layered prevention)，要求學生戴口罩，鼓勵檢測、保持距離、勤洗手等。

楊京說，未來州府或將強制各郡公校系統遵守新規，讓每個學生家庭有戴口罩的自由選擇權，不過他未明確說明具體實施方法；目前維州僅有Stafford郡公校系統宣布24日起撤銷口罩令。

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