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楊京就職維州州長 將推動系列減稅方案

記者張筠／維州報導
楊京15日宣誓就任維州州長，推動減稅措施，防疫工作也將轉向。（楊京過渡團隊提供）
楊京15日宣誓就任維州州長，推動減稅措施，防疫工作也將轉向。（楊京過渡團隊提供）

維州共和黨籍當選州長楊京(Glenn Youngkin)15日(今)宣誓就任，面對分裂的州議會，楊京表示有信心團結立法者，避免陷入僵局；他也將推動多項減稅方案，此外，由於楊京對防疫工作與諾譚截然不同，各項相關措施預計將隨政府換屆出現明顯轉變。

楊京可謂政治素人，參選州長前他是凱雷集團前共同執行長，他主打治安、經濟和教育相關政策，他與諾譚交接後，將面對一個由共和黨控制的州眾議會，以及由民主黨主導的州參議會，不過他表示已和民主黨領袖會面，「有信心讓立法者團結，避免立法陷入僵局。」

楊京近日公布「上任首日計畫」(Day One Game Plan)，承諾上任後立即推動他競選期間主張的一系列減稅措施，包括取消維州的雜貨税(grocery tax)、將維州近期增加的汽油稅(gasoline tax)暫停12個月，並給每名納稅人退稅300元(共同報稅的夫妻退600元)等。

維州政府換屆也將給防疫工作帶來明顯變化，尤其楊京對疫苗和口罩令態度與諾譚截然不同，他堅決反對學校強制要求師生接種疫苗或實行口罩令，「我鼓勵民眾接種疫苗，但會尊重每個人在此事上的決定」，他承認當前疫情的嚴重性，也支持諾譚政府頒布的30天緊急狀態行政令，讓醫療機構接診容量增加且調度人力物資可更靈活，但他表示維州「將迎來嶄新的防疫計畫」。

接下州長重任，也意味著楊京也要完成諾譚政府未盡的責任，包括對I-95高速公路因大雪癱瘓的調查，並確保本周末維州再迎降雪時，各交通幹道和基礎設施都可以做好萬全準備。

維州 疫苗 防疫

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