楊京新人事令 巴洛、史瓦茲任正副教育總監

巴洛13日從懷俄明州教育廳辭職，她將加入楊京團隊，出任維州教育總監。（懷俄明州教育廳提供）

即將宣誓就任維州 第74屆州長的楊京，近日任命兩名州教育廳高級官員，其中巴洛(Jillian Balow)將任維州教育總監 ，史瓦茲(Elizabeth Schultz)則任副教育總監，這兩名女性都有豐富的教育和政策經驗，且反對「批判性種族理論」(critical race theory)。

楊京在競選期間就表示會以教育為先，修復維州的教育環境和公校課堂，確保學校安全開放，禁止教授「批判性種族理論」或其他政治議程，當選後他首先任命了艾米圭德拉(Aimee Guidera)出任維州教育廳長，帶領維州加速學校在疫情後的各項恢復。

巴洛致力支持兒童及家庭發展，有十年教學經驗，她加入楊京團隊前，曾擔任懷俄明州 教育總監共七年，她也花了三年建立一個專門服務資源匱乏學校的系統，促使懷俄明州申請補助學校數量減少了5%，此外，她推動職業和軍事準備納入懷俄明州的問責機制，並與商業、工業、政策制定、教育等領域的從業者合作，把計算機科學教育融入學前班至12年級的課程。

去年巴洛因出色的防疫決策，獲評為懷俄明州商業的「變革者」(changemaker)；此前她並擔任過懷俄明州家庭服務廳(Department of Family Services)行政官，也是懷俄明州長米麥特(Matt Mead)的政策顧問。

史瓦茲曾任聯邦教育部官員，在與大型公共和私營組織合作及談判方面擁有25年以上的經驗，她是維州費郡公校教委成員；史瓦茲也倡導科技發展和數據隱私，在教育事業中促進數字公民教育，擴大網路安全和技術準備技能，確保學生平衡教育、生活、工作等方面的能力。

史瓦茲生於維州里奇蒙(Richmond)，在一個軍人家庭中長大，她畢業於維州的詹姆士麥迪遜大學(James Madison University)，專攻政治和歷史，結婚已有30年的史瓦茲育有四個兒子，最大的已大學畢業，最小的為中學生。