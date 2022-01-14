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後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

大華府社區健康中心 Omicron釋疑

【華盛頓訊】
資料來源：CDC 製表：記者張筠
資料來源：CDC 製表：記者張筠

華府社區健康服務中心近日發布新冠變種Omicron病毒的相關問答，並整理疫苗及補強針等相關資訊。

1.Omicrone仍有殺傷力

Omicron傳染力極強，雖然多數染疫者只有輕症或無症狀，死亡率也低於新冠原始毒株及Delta變異株，但公衛專家提醒，omicron對沒打疫苗者或有基礎疾病者仍有較大「殺傷力」，會造成重症及死亡，由於兒童的疫苗接種率較低，目前疫情已導致許多兒童住院病例。

此外Omicron的輕症甚至無症狀感染仍有出現較長病程和後遺症的可能，研究顯示，部分染疫者病程可能持續數周甚至數月，此外多達七分之一的染疫兒童和年輕人，可能在大約三個月後出現與新冠有關的症狀。為避免重症病例增長過快，擠兌醫療資源，聯邦及地方衛生部門呼籲民眾打疫苗和補強針，適時適地戴口罩，及時做檢測。

2.補強針年齡提前，間隔時間縮短

聯邦疾病防治中心(CDC)近日更新補強針接種年齡，12歲以上所有人可打輝瑞疫苗補強針，此外CDC也將輝瑞和莫德納疫苗第二針與補強針的間隔時間縮短為五個月。目前12歲以上所有人可打輝瑞補強針，18歲以上者可打莫德納或嬌生補強針；輝瑞和莫德納補強針在第二針接種後五個月可打，嬌生補強針在第一針接種後兩個月可打。

目前大華府新冠疫苗接種站包括連鎖藥房、醫院及診所、地方政府主辦或授權的社區接種站等，民眾也可通過CDC的全國疫苗接種網站(www.vaccines.gov )查詢最近的藥房，或登錄地方衛生部門官網查詢。

其中馬州蒙郡政府在洛克維爾市、德國鎮、銀泉市等地設有許多社區接種站，可預約一到兩天內的補強針，詳情可登錄https://bit.ly/3qq6dsu。蒙郡本周也開始發放免費快篩檢測包，詳情https://bit.ly/33xgZ78。

大華府社區健康服務中心每月舉行新冠系列講座，本月將在18日晚8時至9時30分線上進行，華府本地一家急診中心主任、醫生金衝飛將介紹Omicron疫情現況及應對方法，屆時蒙郡衛生官也將介紹檢測、疫苗、防控等最新資訊。講座zoom ID：87858272873，密碼：CACHS。電話參與：(301)715-8592。

疫苗 Omicron 華府

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