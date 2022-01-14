大華府周末再迎降雪 減少外出 做好防寒

大華府預計本周末將再迎降雪，氣象專家建議民眾16日至17日減少出行。（記者張筠 ╱ 攝影）

大華府 地區本周末將再迎降雪 ，14日(今)晚及15日將出現較低溫，最高僅有20華氏度(零下6攝氏度)，預計16日中午左右多數地區會有較大風雪，包括華府、馬州巴爾的摩市、馬州北部、維州 西部郊區等，降雪最多可達一呎。

維州政府13日已開始重點清理I-95高速公路等主要幹道，各地官員也呼籲民眾近兩日做好防寒準備，而準備在馬丁路德金紀念日連假出行者，務必留意道路安全。

大華府1月已有兩次較大降雪，第一場雪導致維州I-95部分路段嚴重癱瘓，本周末降雪量預計不會如第一場雪多，但大華府氣象官員表示，本次降雪剛好遇上小長假，民眾出行仍須做好交通規畫及防寒措施，且16日晚降雪後部分地區還可能出現降雨，道路情況不佳，建議民眾16日晚至17日早不要出行。

若必須出門，專家建議出發前要檢查汽油是否充足，盡量加滿油再上路，帶好藥物、保暖衣物、食物、水等必需品，盡量使用雪胎，戶外活動也可穿雪鞋。

國家氣象局預計，維州Blue Ridge、仙納度山谷(Shenandoah Valley)、馬州北部地區降雪將達一呎；大華府地區15日，最高氣溫只有華氏20至30度，相當於攝氏零下6到零下1度，16日中午開始降雪，最高氣溫約為華氏30度。

維州交通廳(VDOT)13日上午就已在I-95高速公路開展道路準備工作，交通官員表示，已從月初交通癱瘓的經驗中吸取教訓，也呼籲民眾在雨雪季節積極配合政府的各項預防工作。