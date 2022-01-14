我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

涉性侵醜聞被拔的王冠：英女王「永遠放逐」安德魯王子

後遺症不明、可能重病…Omicron「惹不得」6原因

大華府周末再迎降雪 減少外出 做好防寒

記者張筠╱華盛頓報導
大華府預計本周末將再迎降雪，氣象專家建議民眾16日至17日減少出行。（記者張筠 ╱ 攝影）
大華府預計本周末將再迎降雪，氣象專家建議民眾16日至17日減少出行。（記者張筠 ╱ 攝影）

華府地區本周末將再迎降雪，14日(今)晚及15日將出現較低溫，最高僅有20華氏度(零下6攝氏度)，預計16日中午左右多數地區會有較大風雪，包括華府、馬州巴爾的摩市、馬州北部、維州西部郊區等，降雪最多可達一呎。

維州政府13日已開始重點清理I-95高速公路等主要幹道，各地官員也呼籲民眾近兩日做好防寒準備，而準備在馬丁路德金紀念日連假出行者，務必留意道路安全。

大華府1月已有兩次較大降雪，第一場雪導致維州I-95部分路段嚴重癱瘓，本周末降雪量預計不會如第一場雪多，但大華府氣象官員表示，本次降雪剛好遇上小長假，民眾出行仍須做好交通規畫及防寒措施，且16日晚降雪後部分地區還可能出現降雨，道路情況不佳，建議民眾16日晚至17日早不要出行。

若必須出門，專家建議出發前要檢查汽油是否充足，盡量加滿油再上路，帶好藥物、保暖衣物、食物、水等必需品，盡量使用雪胎，戶外活動也可穿雪鞋。

國家氣象局預計，維州Blue Ridge、仙納度山谷(Shenandoah Valley)、馬州北部地區降雪將達一呎；大華府地區15日，最高氣溫只有華氏20至30度，相當於攝氏零下6到零下1度，16日中午開始降雪，最高氣溫約為華氏30度。

維州交通廳(VDOT)13日上午就已在I-95高速公路開展道路準備工作，交通官員表示，已從月初交通癱瘓的經驗中吸取教訓，也呼籲民眾在雨雪季節積極配合政府的各項預防工作。

降雪 維州 華府

上一則

喬州擬退稅 單獨申報退250元 合併申報退500元

下一則

賓大校友捐1800萬 支助家中第一代上大學、清寒學生

延伸閱讀

冬季風暴來襲 紐約市本周末或將降雪

冬季風暴來襲 紐約市本周末或將降雪
維州議員提案 禁州長學校以族裔錄取新生

維州議員提案 禁州長學校以族裔錄取新生
大華府進入緊急狀態 醫療人手嚴重不足

大華府進入緊急狀態 醫療人手嚴重不足
Omicron威脅加劇 大華府超市現搶購潮

Omicron威脅加劇 大華府超市現搶購潮
風雪襲南部東北部 1.1億人受影響 各州取消逾2千航班

風雪襲南部東北部 1.1億人受影響 各州取消逾2千航班

熱門新聞

陳氏蟹屋東主陳國強高齡98歲。(陳氏蟹屋官方臉書)

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

2022-01-10 11:18
芝衛生局局長亞瓦迪說，染疫者出現的第一個病徵幾乎都是喉嚨痛。(pixabay)

芝衛生局長：出現喉嚨痛幾乎就是確診了

2022-01-13 12:29
Sarah Beam與她指導學生時的畫面。（KPRC）

這款老媽 怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

2022-01-07 22:52
數千年歷史岩畫，被「到此一遊」的兩人刻上名字和日期。(大彎國家公園網頁)

它的年代比中國歷史長 德州國家公園岩石毀於這兩人手

2022-01-11 17:26
新州已宣布永久歇業的零售業分店，包括梅西百貨、居家寢具用品Bed Bath & Beyond、連鎖藥妝店CVS等分店。(Getty Images)

梅西百貨、CVS藥妝店…新州實體零售店 因疫情紛紛關門

2022-01-07 14:28
大芝加哥地區多家兒童醫院的染疫住院兒童人數飆升。(羅瑞兒童醫院臉書)

5歲及以下確診症狀輕？芝兒童醫院染疫病童飆升10倍

2022-01-07 11:12

超人氣

更多 >
法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡
遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚

遭殺豬盤慘騙 受害人泣訴：絕望瀕死 老公要跟我離婚
影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救
後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因

後遺症不明、仍可能重病…Omicron「惹不得」6原因
灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款

灣區華人遭遇殺豬盤 被騙走數十萬巨款