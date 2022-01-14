華府補助準媽媽 2月起每月900元

為在非常時期減輕民眾育兒的經濟負擔，華府將從2月開始給部分社區的準媽媽每月發放900元現金支援。（記者張筠╱攝影）

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)13日宣布一項150萬元的「強健家庭，強健DC」試行項目，該計畫將從2月開始，按月發給部分社區的新手媽媽和準媽媽900元現金補貼，為期一年，目的是支持在疫情 中建立新家庭的民眾，讓他們在非常時期享有穩定生活。

「強健家庭，強健DC」(Strong Families, Strong Future DC)項目，由市府與非營利組織Martha's Table合作，從2月開始實行，每月給第五、七、八社區的132名新手媽媽和準媽媽900元現金支援，持續一年。

「在非常時期迎接新生命不是一件易事，對很多家庭來說，新生兒能帶來歡樂，但也意味著需要一大筆開銷」，包瑟表示，此試行項目重點在於支持新手媽媽及家庭的經濟負擔，確保衣食住行甚至是防疫 都不會有過大壓力。

市府引用LendingTree的最新報告表示，養育一名新生兒平均一年須要2萬9000元，準媽媽每月至少要花300元為嬰兒購買尿布、營養品、濕紙巾等，對於收入較低、資源較匱乏的社區來說，如此大的開銷很可能會導致母親們犧牲自身健康，對養育兒女也非常不利，因此通過該計畫來為民眾解除經濟甚至心理上的壓力。詳情可登錄：https://bit.ly/3qogF3z。