歲歲新年許新願，今年祈福上頭香“ 大華府觀音堂” 開放供大眾新年上頭香祈福

大華府觀音堂開放供大眾新年“上頭香”祈福

大年初一上頭香的知識

在中國大年初一這一天，無論南方還是北方都有一個不可缺少的活動，那就是去寺廟裡上頭香祈福。祈求家人在新的一年裡事事如意、身體健康、家庭幸福、工作順利等。 很多人為了在新年的第一天上頭柱香，為全年討個好彩頭，甚至在寺廟外守到淩晨。大家為何爭上頭香？頭香的意義又是什麼呢？

什麼是大年初一上頭香以及上頭香的意義？

大年初一上“頭香”並不是指大年初一的第一炷香。年初一這一整天燒的香都叫“上頭香”。而在新年的鐘聲敲響的午夜零點起到大年初一淩晨二點這二個小時內所上的香稱為“頭頭香”，在這個時間段，眾多佛菩薩、各位當值的菩薩、十方三世一切諸佛菩薩及龍天護法，諸位天官都會來臨，所以在這個時間段燒頭香會特別靈驗，加持力更大。當然在沒有條件上“頭頭香”的情況下，年初一這一天燒香都算頭香，菩薩都在，也很好的。

去哪上頭香？

在家中有供奉佛菩薩的家庭，可以在家燒頭香，也可以到香火旺盛的當地寺廟進香。在家裡上頭香由於氣場好壞的原因有時候不知道菩薩來沒來，但是觀音堂菩薩肯定到。“大華府 觀音堂”為迎接農曆新年的到來，特別增加開放時間為大眾提供上頭香機會，供廣大佛友、信眾上香、禮佛、祈福、供花、供果、添油燈等。

頭香活動時間安排：

農曆大年二十九除夕（週一）1/31/2022，頭頭香: 0:00 - 2:00am，活動於除夕晚上11:30pm開始，屆時觀音堂先會給大家介紹如何上香等注意事項。於00:00準時開始上頭頭香，持續到淩晨2:00點。

正月初一（週二）2/1/2022，頭香: 10:00am-4:00pm！

今年由於疫情 還在繼續，大家請戴口罩 來觀音堂上頭香，全程不要摘掉口罩。如果您有發燒或在10天內直接或間接接觸過新冠病患，為了您和他人的健康，請留在家中上頭香或上心香。感恩您的配合！

過年以及上頭香的注意事項

年除夕到年初一最重要的是“去舊迎新”，要開心，不要吵架。要多講好話，多念經。除夕上家中宜徹夜燈火通明。上頭香前不要喝酒沾葷腥。最好要刷牙洗澡（處在女性經期的女性，要洗澡）。衣履齊整、光鮮並以紅色為主。不宜穿黑色白色衣褲和短裙拖鞋。能在上香前念49遍《大悲咒》，49遍《心經》，這樣功德圓滿。

年除夕白天可以把亡人的照片拿出來祭拜。當然能給念經超度是最好的。另外初一早上九點後也可以，不宜在年除夕晚上祭拜。

如果自己家裡有條件可以燒大香，可以反復做三次，然後再祈求，磕頭，念經。如果沒有條件燒大香，可以在家裡佛台多上香，平時上一根香的，可以上三根香，可以多供奉幾盞佛燈，多供奉水果和鮮花，總是要與平時不一樣些。上香時最重要的是用自己的誠心與觀世音菩薩講話，求平安為最上乘。另外，這一天避免做夫妻之事。

初一當天第一頓飯，全家人最好吃齋。“齋”與“災”同音，而吃齋也意味著“吃災”，將新的一年中的各種災難全部“吃掉”，保佑一家人平平安安。

有關於學佛和念經上的任何問題，可以諮詢“大華府觀音堂”。諮詢電話：301-683-8831，240-621-0416，地址：401 E Jefferson St, Suite 108 Rockville, MD 20850。