大華府進入緊急狀態 醫療人手嚴重不足

本月大華府三地全部進入緊急狀態，各地商家也陸續收緊防疫規定。（記者張筠╱攝影）

華府 市長包瑟(Muriel Bowser)11日宣布全市進入公衛緊急狀態 ，該命令將至少持續到26日，這期間允許市府衛生局調整各項醫療進程的安排、簡化流程，靈活調度各項應急資源。大華府三地因新冠疫情住院人數驟增而資源吃緊，維州 醫療人員表示，現在最大困難就是人力嚴重短缺，病床使用飆升但醫護人員卻遠遠不足。

包瑟表示，緊急狀態的行政令將允許市府衛生局按需靈活調度各地醫療資源，提高防疫效率，增加醫療機構的病患容量，並將各類手術和醫療進程優先排序，緊急狀態持續兩周，將至少到本月26日。

與大華府相鄰的維州和馬州，此前已陸續進入至少30天的緊急狀態，馬州州長霍根(Larry Hogan)月初表示該州新冠住院人數在過去七周內增長了五倍，住院病患超過5000人，增速驚人也導致馬州多家醫院瀕臨超負荷，成為自新冠疫情爆發兩年來的新高峰。

維州比華府提前一天進入緊急狀態，醫療人員表示，當前最大的困難是人手不足，維州醫院和醫療保健協會(Virginia Hospital and Healthcare Association)的沃克(Julian Walker)說，病床使用率增加，但照顧病患的人力來不及遞補，各醫療機構面臨極大壓力。

該協會代表維州110家醫院，從2021年8月開始就要求州府提高醫療資源調度的靈活性；沃克表示，州府宣布緊急狀態的行政令非常關鍵也很必要，不僅提高防疫能力，也能讓民眾更重視疫情。

目前維州新冠住院病患已超過3800人，州府允許各醫療機構擴大容量，並讓外州醫護人員或執照逾期未更新的醫療從業者在維州行醫，擴大遠程醫療(telehealth)服務。