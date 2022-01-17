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HiTRONS 大華府區店盛大新張 觸手可及的奢華 ~ 日本頂級按摩椅富士8500史上最低折扣

本報華府訊
HiTrons承諾給客戶提供最優質的產品+最完善的售後服務
HiTrons承諾給客戶提供最優質的產品+最完善的售後服務

伴隨著農曆新年虎年即將到來，世界頂級按摩椅日本富士美國代理商HiTrons為了歡慶中國年及慶祝大華府區新店盛大開業，現日本富士按摩椅8500以最低優惠價酬謝廣大客戶。

創立於2002年的HiTrons在美東有多家門店，專精高檔品牌家電，是世界知名廠商的正規授權代理商。尤其在按摩椅經銷行業足足耕耘了20年，擁有豐富經驗，其創始人具有機械自動化專業背景，從產品的甄選，物流配送再到售後服務等都是行業的佼佼者。

日本高端按摩椅富士新款FJ-8500，擁有最新的4D機芯，提供24種自動模式和超過724種組合功能，宛如按摩大師一般細膩豐富的手法，深層按摩指壓，達到治療作用。再搭配135CM S&L最長軌道能覆蓋人體80%, 給您從頭到腳細緻的深度按摩。最新AI人工智慧黑科技，中英文觸屏顯示器，自動全身加熱治療法，人橋式拉筋，藍牙音響系統，內設智慧傳感器根據人體GPS定點定位程式針對不同的人進行個性化按摩。通過檢測人的體型、脊椎彎度、肌肉強度，依據人體工學掃描導航，最精準的定點穴位按摩達到馬上祛痛讓您體力迅速恢復。AI技術可刺激皮膚深層肌肉，恢復肌肉彈性，緩解肌肉緊張並促進全身迴圈，有效增強人體抵抗力。

HiTrons承諾給客戶提供最優質的產品+最完善的售後服務。免費送貨上門並調適安裝好。根據不同型號的按摩椅HiTrons提供3年到5年免費售後服務保障，零配件貨源準備充足。在此期間如果出現任何問題，專業人員將提供免費上門維修服務，幫您省心省力，消除後顧之憂！歡迎朋友們光臨門店展示廳親身體驗，比對產品，購買到稱心如意的產品！

預約及服務熱線：570-404-4132；華府區店地址：14215 Centreville Square Unit J, Centreville, VA 20120；www.hitrons.com；微信ID：Hitrons

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