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維州海記 正宗粵菜、港式點心、晚飯小菜、粥粉麵飯 農曆新年聚餐最佳選擇 新增冬季藥材雞湯、椰子雞湯 是冬季進補佳品

本報華府訊
維州海記菜式豐盛，裝潢華麗。是一家大小或親朋戚友農曆新年聚餐的最佳選擇!
維州海記菜式豐盛，裝潢華麗。是一家大小或親朋戚友農曆新年聚餐的最佳選擇!

位於維州Franconia Road的海記Sampan Cafe，致力提供正宗高質素的傳統粵菜，食材用料上乘，食物安全嚴謹，務求使菜式逹致新鮮、物超所值。無論是傳統粵菜或顧客要求在宴會注入不同特色的菜式，海記都能滿足顧客的不同需要，讓顧客回味無窮。

冬季已至，海記最新推出冬季養生補品─藥材雞湯、椰子雞湯，是冬季進補佳品! 藥材雞湯由多種中藥材進行熬煮，香味撲鼻，美味可口，讓您祛除寒意，令您體內的五臟六腑都能順暢運行，常保健康!今天請到海記來品嚐藥材雞湯及椰子雞湯，在寒冷的冬天來喝一碗，讓您暖胃又暖心。   

為了精益求精，把廚房重新裝潢，更衛生整潔地烹調各式美味佳餚，以顧客健康為首要，歡迎舊雨新知光臨，來享受大廚泡製的各式精彩佳餚。

現農曆新年臨近，海記菜式豐盛，提供各式精彩粵菜，再加上店內裝潢華麗，是一家大小或親朋戚友聚餐團年的最佳選擇。試想想，在溫馨歡欣的節日及華麗餐廳裡，與家人或好友共聚，品嚐美味佳餚，實是賞心樂事! 

海記店內裝潢溶合了中西食肆的設計，以金色及啡色為主，突顯了中國的飲食文化，整個環境華麗高雅舒適，適合朋友家人聚餐。此外，海記加入了兩位新成員－智能機械人Amy & Aker，成為全美東岸首間華人餐館，擁有智能侍應生，Amy & Aker備有高精度激光雷達和超聲波感應系統，又結合SLAM精準護航，送餐有條有理，給您煥然一新的服務，歡迎與Amy & Aker合照打卡。

海記提供晚飯小菜或喜慶宴會，菜式豐盛，包括有親切的三色蛋、港式生炒骨、菜遠牛肉、羅漢齋、小炒王、避風塘炒蟹、枝竹羊腩煲、黃金蝦、薑蔥龍蝦等，應有盡有，不及備載。歡迎各類宴會、喜慶派對及聚會、家庭或朋友聚餐。

海記一星期七天供應點心，聘請新進點心師傅主理，推出新派港式點心。點心著重健康，用料新鮮，即叫即蒸，包括有蝦餃、燒賣、小籠包、各式腸粉、炸兩等，星期六日更有推車服務，喜歡嘆茶嘆點心的朋友，絕對不能錯過。

海記新設3間VIP獨立包房，可容納6至8人。1間特大豪華VIP獨立包房，可容納18人。每間包房均設高級卡拉OK設備，每間包房配備洗手液，備有獨立洗手間只供包房使用，安全衛生，讓您吃得放心，玩得盡興! 絕對是疫情期間聚餐最好的選擇，安全衛生!

在疫情期間，海記採取非常嚴謹的防疫措施，員工配帶手套及口罩，備有消毒洗手液。客人用餐後所有茶杯，茶壼，餐具均用熱水消毒，桌子及椅子均徹底清潔消毒，務求使顧客吃得健康及放心!

海記Sampan Cafe地址: 6116 Franconia Road, Alexandria, VA 22310，電話: 703-971-5405，營業時間: 週一至週日:11:00am-11:00pm。地點方便，於495公路，173號 Van Dorn St出口，右轉Franconia Road，海記在右邊，前面廣大停車場。

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