Omicron威脅加劇 大華府超市現搶購潮

大華府各地許多超市商品被搶空，供應緊張的問題也影響部分公校的午餐供應。（記者張筠╱攝影）

疫情 持續兩年多來，各種食物、商品的生產供應鏈大受衝擊，而近日新冠變種omicron病毒威脅升溫，大華府各地超市商品更出現搶購人潮，連公校 午餐供應也受到影響。

公衛專家表示，員工染疫導致人手短缺，加上近日大華府雨雪和低溫天氣較多，民眾為居家避寒、避疫，因此出現囤積式採購。

政府官員表示，上周暴風雪所致的交通癱瘓讓大華府各超商 貨物運送受到阻礙，加上許多民眾為在疫情間減少出行，或為避寒，因此購物時習慣大量囤積，此舉加重了超商的負擔。

有超市員工說，明顯感到Omicron的感染情形加重，因為越來越多同事染疫休假，人手短缺也造成超市營業困難，甚至有店面提前關門。

維州亞歷山卓市一家Trader Joe's的員工表示，以往每天的補貨非常穩定，貨物定時送到，但現在供應緊縮，許多商品售罄，而補充貨物卻遲遲未到，超市內的人手也不足，常常必須一人兼多職，看到顧客沒能買到想要的東西，他們也很傷腦筋。

受影響最大的是肉類、生鮮、奶製品的供應，不少消費者只好選擇冷凍食品，有民眾說，雖然疫情已持續兩年多，多數人都已習慣戴口罩、保持距離、限制人數的「新常態」，但近期超市貨架時常空空蕩蕩，感覺好像回到疫情爆發之初，既無奈又無望。

人手不足和供應短缺不僅影響超商，更影響公校午餐供應，維州威廉王子郡(Prince William)和馬納薩斯市(Manassas)公校，近日都因供應問題不得不調整學生的午餐菜單，有家長擔憂這會影響學生健康，無法達到營養均衡。