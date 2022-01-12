華府冰天雪地 籲民眾勿在戶外停留過久

大華府近期持續出現低溫天氣，專家建議民眾減少戶外活動時間，注意防寒保暖。（記者張筠╱攝影）

在新年伊始的兩場降雪後，大華府 近期持續出現低溫 ，11日氣溫更創近三年來的新低，尤其冷鋒效應下，體感溫度更低於往年平均，華府也發布了低溫警告(hypothermia warning)，呼籲民眾減少在戶外停留時間，注意防寒保暖。

大華府近期出現較低溫的地區包括華府、維州 勞登郡(Loudoun County)、馬州喬治王子郡(Prince George’s County)和蒙郡(Montgomery)，華府11日下午2時的氣溫僅有華氏28度，但加上冷鋒效應(wind chill)，體感溫度僅有21度。

維州應急管理廳(Department of Emergency Management)建議民眾減少戶外停留與活動時間，盡量待在室內，若須出行，要穿戴帽子、手套、圍巾；此外也要注意室內安全，若使用電暖器要避免走火，勿用瓦斯爐或烤箱來取暖，注意室內空氣流通，避免一氧化碳中毒。

根據聯邦急難管理局(FEMA)定義，人體體溫低於華氏95度(約攝氏35度)屬於體溫過低(hypothermia)，症狀包括發抖、無精打采、意識不清、手腳笨拙、記憶力減退、口齒不清、嗜睡等，須緊急處理，包括盡快到溫暖室內，讓身體中心先暖和起來，然後是胸部、頸部、頭部等，可用乾燥溫暖的毯子將身體包裹。

若出現凍傷(frostbite)，症狀包括身體局部麻木、膚色慘白等，也應盡快到溫暖室內，將凍傷部位浸泡在溫水中，盡量讓體溫自然恢復，不要以按摩或發熱電毯等方式來取暖，避免受傷加重。

聯邦急難管理局也提醒民眾，在嚴寒天氣駕車出行前，要檢查機油、胎壓、空調等部件是否正常，車內也可準備防寒物資，以備不時之需。