我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國式普篩極限？掐住北京咽喉的天津Omicron危機

阿茲海默症新藥 紅藍卡減少給付 只給臨床實驗病患

華府冰天雪地 籲民眾勿在戶外停留過久

記者張筠╱華盛頓報導
大華府近期持續出現低溫天氣，專家建議民眾減少戶外活動時間，注意防寒保暖。（記者張筠╱攝影）
大華府近期持續出現低溫天氣，專家建議民眾減少戶外活動時間，注意防寒保暖。（記者張筠╱攝影）

在新年伊始的兩場降雪後，大華府近期持續出現低溫，11日氣溫更創近三年來的新低，尤其冷鋒效應下，體感溫度更低於往年平均，華府也發布了低溫警告(hypothermia warning)，呼籲民眾減少在戶外停留時間，注意防寒保暖。

大華府近期出現較低溫的地區包括華府、維州勞登郡(Loudoun County)、馬州喬治王子郡(Prince George’s County)和蒙郡(Montgomery)，華府11日下午2時的氣溫僅有華氏28度，但加上冷鋒效應(wind chill)，體感溫度僅有21度。

維州應急管理廳(Department of Emergency Management)建議民眾減少戶外停留與活動時間，盡量待在室內，若須出行，要穿戴帽子、手套、圍巾；此外也要注意室內安全，若使用電暖器要避免走火，勿用瓦斯爐或烤箱來取暖，注意室內空氣流通，避免一氧化碳中毒。

根據聯邦急難管理局(FEMA)定義，人體體溫低於華氏95度(約攝氏35度)屬於體溫過低(hypothermia)，症狀包括發抖、無精打采、意識不清、手腳笨拙、記憶力減退、口齒不清、嗜睡等，須緊急處理，包括盡快到溫暖室內，讓身體中心先暖和起來，然後是胸部、頸部、頭部等，可用乾燥溫暖的毯子將身體包裹。

若出現凍傷(frostbite)，症狀包括身體局部麻木、膚色慘白等，也應盡快到溫暖室內，將凍傷部位浸泡在溫水中，盡量讓體溫自然恢復，不要以按摩或發熱電毯等方式來取暖，避免受傷加重。

聯邦急難管理局也提醒民眾，在嚴寒天氣駕車出行前，要檢查機油、胎壓、空調等部件是否正常，車內也可準備防寒物資，以備不時之需。

華府 低溫 維州

上一則

不到1個月 芝加哥逾9成確診感染Omicron

下一則

2個月前才打補強針 芝加哥市長確診 出現類似感冒症狀

延伸閱讀

華府短租房新法上路 房東須有執照 4月開始取締

華府短租房新法上路 房東須有執照 4月開始取締
染疫住院激增 維州宣布進入緊急狀態

染疫住院激增 維州宣布進入緊急狀態
華府擴大檢測 發快篩盒給學前班及幼稚園

華府擴大檢測 發快篩盒給學前班及幼稚園
華府獨唱社 1/16迎春音樂會

華府獨唱社 1/16迎春音樂會
華府衛生官員籲確診輕症者勿看急診 擠占資源

華府衛生官員籲確診輕症者勿看急診 擠占資源

熱門新聞

維州民主黨籍聯邦參議員肯恩表示，平時到國會兩小時車程，開了19個小時還沒到。（取自推特）

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

2022-01-04 22:34
陳氏蟹屋東主陳國強高齡98歲。(陳氏蟹屋官方臉書)

查疫苗卡影響大 全美餐館年收冠軍 陳氏蟹屋暫停營業

2022-01-10 11:18
目前芝加哥地區要到中國的旅客，大都選擇到底特律機場搭乘達美航空直飛中國班機。(達美航空官方臉書)

赴中新規13日啟動 登機前第7日須增做檢測

2022-01-05 10:08
Sarah Beam與她指導學生時的畫面。（KPRC）

這款老媽 怕遭同車確診兒子傳染 竟塞他進後車廂

2022-01-07 22:52
傷心的Breanne Paquin夫婦，帶著空的兒童汽車座椅離開休士頓。(Breanne Paquin臉書)

連律師也受騙 俄州夫婦赴德州領養童 人財兩失

2022-01-04 17:18
新州已宣布永久歇業的零售業分店，包括梅西百貨、居家寢具用品Bed Bath & Beyond、連鎖藥妝店CVS等分店。(Getty Images)

梅西百貨、CVS藥妝店…新州實體零售店 因疫情紛紛關門

2022-01-07 14:28

超人氣

更多 >
沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」

沉默3周 李靚蕾再發長文控王力宏 發「不自殺聲明」
Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用

Omicron來了 專家：只戴一個外科口罩沒用
認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警

認握有不堪證據 李靚蕾500字再槓王力宏：我已報警
李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了

李靚蕾氣罵帶陌生人硬闖 王力宏回擊了
超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因

超市貨架為何空蕩蕩？華郵分析4大原因