華府佛光緣2022新課程 即起接受報名

華府 佛光協會2022年在佛光緣推出新課程。報名可在周二至周日上午10時至下午5時致電(240)243-6955，或致信[email protected]。地點：328 Main Street 二樓，Gaithersburg, MD 20878。新課程詳情如下：

●熟悉手機 功能班

日期時間：1月16日至3月20日，每隔周周日的下午2時至3時。老師：陳明升。費用：免費（歡迎贊助）。

●第三期素食烹飪班(粵式及港式素食點心)

日期時間：2月5日至4月16日，每隔周周六的上午11時至中午12時30分；老師：姚權華；費用：會員40元，非會員80元。

●兒童國畫班(5歲至8歲)

日期時間：2月12日至4月23日，每隔周周六的下午3時30分至5時。

●兒童書法 班(7歲以上)

日期時間：2月12日至4月23日，每隔周周六的下午1時30分至3時。

●成人國畫班

周二班：2月8日至4月19日，每隔周周二，中午12時至下午1時30分；周六班：2月5日至4月16日，每隔周周六，下午3時30分至5時。

●成人書法班

周二班：2月8日至4月19日，每隔周周二，上午10時至11時30分；周六班：2月5日至4月16日，每隔周周六，下午1時30分至3時。