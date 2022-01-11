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蒙郡公校堅持實體課 引家長、師生質疑

記者張筠／馬州報導
蒙郡家長和教師近日向公校提出暫停實體課請願，希望至少一至兩周實行全線上教學。（馬州教育廳提供）
蒙郡家長和教師近日向公校提出暫停實體課請願，希望至少一至兩周實行全線上教學。（馬州教育廳提供）

馬州最大的蒙郡公校(MCPS)日前決定以陽性檢測率，作為春季學期教學和防疫計畫的制訂標準，但之後又撤銷該方案，轉以學校是否爆發大範圍確診，來決定是否改為線上教學，此舉引起家長和教師不滿，稱所有學校都應暫時取消實體課，部分學生表示，老師、校車司機都短缺，學生也有不少確診，因而對堅持實體課提出質疑。

春季開學不久，蒙郡公校已有1萬多名師生確診，公校官員此前表示，只有11所學校因確診人數過多而暫時改為線上教學，其他學校仍維持實體課，但上周蒙郡有126所公校的陽性檢測率超過5%，全郡平均確診率也達5.76%，有至少1萬244人確診。

根據蒙郡公校更新的教學方案，公校會根據學校是否爆發大規模感染，來決定是否暫停實體課，不會以陽性檢測率是否超過5%為標準。

該決定讓家長和教師非常擔憂，他們反對公校堅持實體課，在網上發起請願，稱疫情已處高峰，不暫停實體課只會加劇傳播，且公校官員的決策前後不一致，一味堅持實體課只為重視教學成績，沒有顧及師生的安全健康；也有學生表示，很多校車司機因病無法上班，校車線路減少，請假的教師也越來越多，代課人員不足，許多同學也請假在家，實在不懂公校官員堅持實體課的意義何在。

家長和教師要求公校至少一到兩周先改採線上教學，不僅能保護師生健康，還能緩解校車司機不足、學生通勤困難、教職為代課奔波、學生因害怕疫情而無法專心上課等問題；此外還有家長表示，若蒙郡各學校的防疫和教學方式不統一，部分學校師生聚集感染後，更會對當地社區造成影響。

不過公校官員表示，新冠疫情對教學的威脅兩年多從未停止，但當前社會對疫情的掌握已比兩年前具經驗，且若暫停實體課，少數族裔和弱勢群體將受重創，他們本身就不享有平等的教育資源，線上教學將進一步限制他們的發展。

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