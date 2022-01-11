華府擴大檢測 發快篩盒給學前班及幼稚園

華府 10日宣布擴大學生檢測 ，近期將開始每周向學前班(pre-K)和幼稚園兒童及教職員，發放免費的新冠抗原快篩檢測盒，以確保所有年齡層的學校都能正常開放，此外，市府也計畫推出「檢測以留校上課」(test-to-stay)項目，重點排查未接種疫苗但接觸確診者的學生，一旦受檢陰性將可免隔離繼續到校上實體課。

華府教育總監格蘭特(Christina Grant)表示，學前班和幼稚園返校兒童的檢測工作此前就已推進，主要以唾液採樣的檢測為主，但不少家長和官員表示，以唾液採樣的檢測對兒童不夠有效，因兒童在檢測中分泌的唾液量不足，常導致檢測結果不準確，市府決定未來每周向年幼學童及其教師，提供免費的抗原快篩檢測盒。

華府今年要求公校 師生在春季學期返校前，提交陰性檢測證明，目前有逾3萬9000名學生和9000多名教職員已提交，市府未來會在每周五持續發放檢測盒，讓師生到學校領取，發放計畫至少會持續到這一波疫情高峰退去。

格蘭特也表示，公校計畫未來幾周推出「檢測以留校上課」項目，效仿維州和馬州多地公校，重點檢測沒有接種疫苗又接觸確診者的學生，若檢測結果呈陰性則可免於隔離觀察，節省防疫資源及空間，也不影響實體課。