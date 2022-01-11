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醫保公司15日起 須負擔承保人新冠檢測組

染疫住院激增 維州宣布進入緊急狀態

記者張筠／維州報導
維州染疫住院病患近期突破3600人，諾譚宣布全州進入緊急狀態，至少為期30天。（記者張筠 ／攝影）
維州染疫住院病患近期突破3600人，諾譚宣布全州進入緊急狀態，至少為期30天。（記者張筠 ／攝影）

維州州長諾譚(Ralph Northam)10日宣布，因新冠住院病例迅速增長，全州即日起進入緊急狀態，為期至少30天，提高維州防疫能力，增加醫療機構病床，允許外州醫護人員在維州行醫，公衛專家預估該州這一波高峰或在2月初出現，呼籲民眾不要掉以輕心。

截至10日，維州有至少3681名新冠住院病患，諾譚表示，該數據增長快速，且漲勢持續，公衛專家預計以新冠變種Omicron病毒主導的疫情，將在2月初會達到高峰，因此諾譚政府啟動緊急狀態，期間為即日起至少到2月11日為止。

緊急狀態期間，允許醫療機構在不用更新執照的情況下直接增加病床，擴大遠程醫療及諮詢(telehealth)等服務，允許專業人員在非公開的語音或遠程交流平台上與患者聯絡。

此外，維州也允許持外州執照的醫護人員在維州醫院、長照中心、療養院等機構行醫，增加施打新冠疫苗的人力，有兩年及以上經驗的醫生助理可在其專業領域行醫，無需取得協議或申請證明。

維州衛生廳(VDOH)近日也宣布，因新冠疫情導致人員短缺，該機構將縮減重要文件紀錄辦公室(Office of Vital Records)的客服中心接線員，初步計畫先至少暫停一周服務，民眾若致電該部門，將收到語音信息指導民眾登錄官網查詢相關服務。

該辦公室主要負責提供出生證明、死亡證明、結婚與離婚證明等，也與其他公衛部門合作給民眾提供資料和紀錄。

該辦公室主任奧斯汀(Seth Austin)表示，因染疫人員驟增，近兩周職員缺勤率都在20%至30%之間，若需聯絡該部門可登錄：https://bit.ly/3r6f0z2，查詢資料及已申請文件的狀態可登錄：https://bit.ly/3HXagCJ。

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