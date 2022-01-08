班級合併 維州費郡家長憂心恐增染疫風險

費郡公校因暴雪天氣延後一周開學，師生將在10日返校。（取自費郡公校官網）

費郡公校 近日公布教師短缺的應對計畫，但部分家長表示，疫情 升溫期間繼續實體課，甚至合併班級，可能反而危及師生健康，也有教師提出應簡化教師招聘和代課人員的批准流程，才能解決費郡公校多年來教職員不足的問題。

費郡家長協會(Fairfax County Parents Association)成員哈德遜(Christy Hudson)表示，看到公校官員重視實體教學並根據現況制定出詳盡的計畫「很讓人欣喜」，但她擔心教師短缺的問題仍得不到解決。

「全職教師和代課人員不足的狀況已持續幾年，我認為最根本的解決方法是簡化教師的招聘流程，並根據實際情況調整代課人員的申請和批准程序」，哈德遜說，在目前的規定和作業方式下，成為一名費郡公校的代課教師非常困難，更別提可以及時填補全職教師空缺。

費郡公校的一名藝術教師吳黎心也說，雖然公校官員極力推動持續實體課，但若太多班級因教師短缺而合併，很可能提高染疫風險，「在學生的課業和健康之間，後者更重要。」

作為一名教師，吳黎心表示，自己只要身體健康就不會請假，但她也會擔心實體授課或監督學生所要面對的風險，「疫情持續兩年，雖然接種疫苗的人數增多，大家也都養成了戴口罩、保持距離、勤洗手的防疫 習慣，但變種病毒的威脅眾所週知，千萬不能掉以輕心」，她盼望公校官員視疫情動態，靈活調整教學計畫並從嚴防疫。