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教師人手短缺 維州費郡公校推3方案解套

記者張筠／維州報導
費郡公校教職和代課人員因疫情升溫而嚴重短缺，公校官員計畫實行三階段方案，維持實體教學。（費郡公校提供）
費郡公校教職和代課人員因疫情升溫而嚴重短缺，公校官員計畫實行三階段方案，維持實體教學。（費郡公校提供）

維州最大的費郡公校系統(FCPS)近日公布春季學期的實體教學計畫，因應疫情升溫期間的教師短缺問題，公校官員按教師人手短缺的程度制定了三種方案以確保實體教學，包括教師人數充足時正常教學，部分教師缺席則由代課老師遞補，人手進一步短缺時班級合併，再由有限的教師採取非同步實體課(asynchronous learning)。

費郡公校因暴風雪延遲開學，師生10日將返校上課，公校教育總監布拉布蘭德(Scott Brabrand)在致家長和教師的公開信中表示，維持公校開放對學生最有益處，也是公校官員工作的重要目標之一，但近期大華府疫情加重，不少教師染疫請假，導致人手不足。

費郡公校根據教師短缺的嚴重程度制定了三個方案，第一階段(Plan A)為教師人數充裕，各班級可正常進行實體課；第二階段(Plan B)為1%至10%的班級沒有老師，則部分課堂將合併，學生並因此改上非同步的實體教學課；第三階段(Plan C)為全校有10%至25%課堂缺少老師，屆時全校所有課程將轉為非同步實體教學，校方將安排專員在各班級監督學生的上課情況。

布拉布蘭德表示，該計畫將實行至少二到三周，之後再視情況調整，最理想的情況是老師人數足夠，或代課人員足以接受調度，保證每堂課照常進行，但若教職嚴重短缺，「最下策是學校將班級合併後，會安排僅剩的教師來統一監督學生上實體課」，他說，費郡公校系統也已考慮將辦公室職員調度到各學校支援授課，「艱難時刻必須做出艱難決定，這都是為保證實體課持續進行。」

布拉布蘭德也向費郡機動小組申請援助，解決食品輸送、學生託管、校車司機等職缺，「公校因暴風雪延遲一周開學，校方也多了一點時間準備」，但布拉布蘭德說，本周教職請假或缺席的情況為近一年來最嚴重，「雖然近兩天稍有好轉，但數據證明教師短缺問題仍嚴峻。」

公校 疫情 暴風雪

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