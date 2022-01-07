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又一波降雪 維州進入緊急狀態 大華府區積雪最高估達6吋

記者張筠╱維州報導
今年第一場暴雪的影響尚未平息，大華府本周又將迎來降雪，預計多數地區積雪會達4寸。（記者張筠 ╱攝影）
今年第一場暴雪的影響尚未平息，大華府本周又將迎來降雪，預計多數地區積雪會達4寸。（記者張筠 ╱攝影）

華府6、7日迎來今年第二場降雪維州州長諾譚(Ralph Northam)宣布全州進入緊急狀態(state of emergency)，以便靈活調度應急資源，並加速處理上場暴雪遺留的問題，氣象局估計大華府新一波降雪，最高積雪將達6吋，交通官員呼籲民眾減少出行，若必須上路，應提前查看天氣預報和交通狀況，並盡量避開鏟雪車工作的路段 

國家氣象局在華府、北維州地區、馬州巴爾的摩都會區及中南部地區，發布了冬季氣候預警(Winter Weather Advisory)，時間從6日晚9時持續到至少7日清晨5時，多數地區降雪2至4吋，部分地區最高可達6吋，降雪最強的時段為6日晚10時至7日凌晨2時，預計每小時降雪1吋，且道路能見度將不足半哩。

大華府官員表示，雖然第二場降雪量不會像前幾天大，但7日降溫後會有更多路面結冰，因此學校可能再關閉，政府也鼓勵民眾盡量遠程辦公。

因大樹壓壞電纜，維州仍有大量社區尚未恢復供電，且有逾100條道路因樹木倒塌、電纜壓壞等問題，而從5日下午關閉至今，「兩場暴風雪接連襲擊，維州需要更多物資和人力來應對」，諾譚表示，雖然州府擁有充足的應急資源，但面對連續兩場暴雪，各項人力物資的調度需要更多靈活性，因此決定宣布進入緊急狀態。

維州交通廳(VDOT)警告民眾慎重出行，減少不必要的外出，目前鏟雪團隊12小時輪班，全力清除交通要道的積雪，官員表示，若民眾必須駕車出行，應實時關注天氣預報及路況，避開鏟雪車工作的路段，並減速慢行，留意暗冰(black ice)，與其他車輛保持足夠距離。

降雪 維州 華府

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