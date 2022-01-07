我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

流鼻涕、喉嚨痛…Omicron的20種常見症狀一次看

重慶餐廳爆炸 20多人被困 疑燃氣洩漏燃爆

雪季開車備好應急物資 受困勿棄車步行

記者張筠╱ 華盛頓報導
專家警告民眾切勿在暴風雪中棄車步行求助，應在車內等待救援，可在車外掛上顏色鮮豔的衣服或布，或使用照明彈，利用鏡子來反光求助等。（記者張筠╱攝影）
專家警告民眾切勿在暴風雪中棄車步行求助，應在車內等待救援，可在車外掛上顏色鮮豔的衣服或布，或使用照明彈，利用鏡子來反光求助等。（記者張筠╱攝影）

大華府7日再迎降雪，讓日前因大雪受困I-95公路上多時的民眾心有餘悸，各地政府官員因此呼籲民眾，氣候差應減少出行，如一定要開車上路，應先在車內備好應急物資，與親友保持聯絡，一旦受困須待車內等待援助，切勿棄車在大雪中步行。

聯邦急難管理局(FEMA)發言人鼓勵民眾在車內備好應急物資，包括急救用品、需要的處方藥、汽車電纜、手機和充電器、手電筒及備用電池、保暖衣物、毯子、瓶裝水、易儲存的零食等，此外民眾也應在車內準備鏟子、雪刷和刮冰工具，如車輛遭大雪埋沒才有辦法清除積雪，此外，也可在車上準備貓砂或普通沙子，增加輪胎在雪地上的摩擦力。

專家提醒，民眾在鏟雪或挖車期間別忘了留意身體狀況，適當休息，避免缺氧後在嚴寒中休克或受傷。

專家警告民眾，切勿在暴風雪中下車步行來求助，應該在車內打電話等待救援，可在車外掛上顏色鮮豔的衣服或布，也可打開後備箱和雙閃燈，讓車輛更顯眼，或使用照明彈、利用鏡子來反光求助等，聯邦急難管理局官員表示，唯有在救援人員或團隊出現在視線內100碼(yards)，才可以下車。

若在暴雪中受困，民眾盡量在車內防寒保暖，每一小時發動車輛一次並打開暖氣十分鐘，使保暖同時防止汽油耗盡，期間也可將車窗開一個小縫隙，避免一氧化碳中毒，此外也要保證排氣管沒有被冰雪或凍土堵住。

專家建議民眾近幾天減少不必要的出行，若必須上路，應實時查看天氣預報，清理車內不必要的物品，調整應急救援物資，出行前確保油箱有至少半桶油，若需要也可換上雪胎，出行前告知親友目的地，並在旅途中與他們保持聯絡。

汽車 手機 暴風雪

上一則

伊州確診及住院數屢創新 ICU病床告急 屍體冷藏櫃出動

下一則

口罩法律戰 哈里斯縣再勝訴 考慮提升至最高紅級警戒

延伸閱讀

研究指出 疫情間新生兒成長稍遲緩 專家：別因此不防疫

研究指出 疫情間新生兒成長稍遲緩 專家：別因此不防疫
每3人檢測1人確診 紐約Omicron還沒到高峰

每3人檢測1人確診 紐約Omicron還沒到高峰
桃園機場又4人染疫 專家：美應列重點高風險國

桃園機場又4人染疫 專家：美應列重點高風險國
維州乘客搭Uber雪中困6小時 被索車資600元

維州乘客搭Uber雪中困6小時 被索車資600元
大雪壓倒門前樹 費郡華人3天回不了家

大雪壓倒門前樹 費郡華人3天回不了家

熱門新聞

維州民主黨籍聯邦參議員肯恩表示，平時到國會兩小時車程，開了19個小時還沒到。（取自推特）

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

2022-01-04 22:34
目前芝加哥地區要到中國的旅客，大都選擇到底特律機場搭乘達美航空直飛中國班機。(達美航空官方臉書)

赴中新規13日啟動 登機前第7日須增做檢測

2022-01-05 10:08
傷心的Breanne Paquin夫婦，帶著空的兒童汽車座椅離開休士頓。(Breanne Paquin臉書)

連律師也受騙 俄州夫婦赴德州領養童 人財兩失

2022-01-04 17:18
全美各地的新冠確診人數持續上升，許多醫院的加護病床使用率也居高不下。(Getty Images)

伊州確診續創新高 ICU病床告急 屍體冷藏櫃出動

2022-01-06 12:12
德克薩卡納小鎮在一場暴風雨中，下起「魚」來。(Texarkana市府網頁)

天空下「魚」了 德州小鎮暴風雨中喜迎異象

2022-01-04 17:53
奧斯汀新屋營建趕不上市場需求。(奧斯汀住屋局)

外地打工仔暫住旅館排隊等租房 德州奧斯汀房市窘

2022-01-04 19:16

超人氣

更多 >
拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告

拜登政府抓逃漏稅 Venmo、PayPal等 交易逾600元要報告
色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」

色狼襲臀…地鐵女反摑3分鐘 嗆「再摸一個啊」
國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了

國航1月到2月底全部熔斷？華人：想回國也太難了
iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電

iPhone用久很耗電？內行提關掉「這功能」超省電
今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤

今午夜紐約降雪 將嚴重影響7日上班通勤