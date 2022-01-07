雪季開車備好應急物資 受困勿棄車步行

專家警告民眾切勿在暴風雪中棄車步行求助，應在車內等待救援，可在車外掛上顏色鮮豔的衣服或布，或使用照明彈，利用鏡子來反光求助等。（記者張筠╱攝影）

大華府7日再迎降雪，讓日前因大雪受困I-95公路上多時的民眾心有餘悸，各地政府官員因此呼籲民眾，氣候差應減少出行，如一定要開車上路，應先在車內備好應急物資，與親友保持聯絡，一旦受困須待車內等待援助，切勿棄車在大雪中步行。

聯邦急難管理局(FEMA)發言人鼓勵民眾在車內備好應急物資，包括急救用品、需要的處方藥、汽車 電纜、手機 和充電器、手電筒及備用電池、保暖衣物、毯子、瓶裝水、易儲存的零食等，此外民眾也應在車內準備鏟子、雪刷和刮冰工具，如車輛遭大雪埋沒才有辦法清除積雪，此外，也可在車上準備貓砂或普通沙子，增加輪胎在雪地上的摩擦力。

專家提醒，民眾在鏟雪或挖車期間別忘了留意身體狀況，適當休息，避免缺氧後在嚴寒中休克或受傷。

專家警告民眾，切勿在暴風雪 中下車步行來求助，應該在車內打電話等待救援，可在車外掛上顏色鮮豔的衣服或布，也可打開後備箱和雙閃燈，讓車輛更顯眼，或使用照明彈、利用鏡子來反光求助等，聯邦急難管理局官員表示，唯有在救援人員或團隊出現在視線內100碼(yards)，才可以下車。

若在暴雪中受困，民眾盡量在車內防寒保暖，每一小時發動車輛一次並打開暖氣十分鐘，使保暖同時防止汽油耗盡，期間也可將車窗開一個小縫隙，避免一氧化碳中毒，此外也要保證排氣管沒有被冰雪或凍土堵住。

專家建議民眾近幾天減少不必要的出行，若必須上路，應實時查看天氣預報，清理車內不必要的物品，調整應急救援物資，出行前確保油箱有至少半桶油，若需要也可換上雪胎，出行前告知親友目的地，並在旅途中與他們保持聯絡。