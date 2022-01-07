接種率如逾8成 馬州公校口罩令下月底或鬆綁

馬州公校室內口罩令將於2月25日到期，屆時公校若滿足所規定的條件，即可鬆綁口罩令。（馬州教育廳提供）

馬州 州議會近日批准一項緊急規定，允許馬州公校 2月底開始，在滿足以下三個條件中的任何一項的情況下，即可鬆綁室內口罩 令，三條件包括學校有八成以上的師生完全接種新冠疫苗、全郡八成人口已完全接種、全郡新冠傳染率連續14天降到中低級別。

該緊急規定(emergency regulation)由馬州教育委員會(State Board of Education)提出，希望有條件的鬆綁公校的口罩規定，旨在基於實體課安全的基礎上，讓學生的校園生活，減少防疫規定的影響。

馬州州議會行政立法審查委員會(AELR)5日以11比5票的結果批准該規定，馬州公校系統目前執行的統一室內口罩令將在2月25日到期，屆時新規將開始生效。

新法規定，只要公校所在郡市滿足三個條件中的任一，即可撤銷口罩令，條件包括全校教職和學生有八成完全接種新冠疫苗、公校所在郡市有八成以上的人口完全接種、或者公校所在郡市的新冠傳染率(COVID-19 transmission rate)連續14天屬於聯邦疾病防治中心(CDC)定義的中、低級別。

馬州教育總監喬杜里(Mohammed Choudhury)表示，雖然當前疫情升溫，確診人數因omicron變種病毒加速上升，但新規仍允許公校在2月底之後繼續強制要求戴口罩，並未因此放鬆防疫，若學校屆時計畫撤銷口罩令，須向州教育局提交申請表，證明該校滿足新規列舉的其中一個條件。

此外喬杜里表示，藉著新規推動，可望鼓勵更多馬州居民完成接種。

目前CDC建議幼稚園到12年級，不論疫苗接種狀態，都應執行統一的室內口罩令，不過麻州(Massachusetts)等部分州，已允許公校在接種率較高等特定條件下申請豁免口罩令。

反對者表示，這種有條件鬆綁的作法與地方政府的防疫立場不一致，可能導致防疫漏洞，造成郡市之間的傳染，也讓社區視聽混淆。