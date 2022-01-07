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美京藝廊畫展8日開幕 多國青少年藝術家聯展

【馬州訊】
Chelsea Hu。（主辦方提供）
Chelsea Hu。（主辦方提供）

美京華人活動中心(CCACC)美京藝廊將於2022年1月至2月推出「Teen Mobile Arts United世界青年攜手未來愛心」畫展，並在1月8日(周六)下午2時至4時舉行開幕茶會。Teen Mobile Arts網站創始人兼首席執行官Chelsea Hu本次帶領22位來自世界各國的青少年藝術家舉行聯展，內容包括風光、人文、旅行、動物、靜物共34幅藝術作品。

學習了近九年繪畫和素描的Chelsea熱愛藝術，也發現藝術表達超越文化和政治爭論，藉此直觀並公開地表達自己，她意識到青少年藝術家在社區中，獲得商業成功或長期展覽藝術似乎不可能，於是創立非營利組織「Teen Mobile Arts」，將青少年藝術家作品拍賣所得的款項，全部用於支持當地藝術相關事務並捐給慈善機構。

該組織旨在聚集世界各地藝術家，使藝術空間更多樣、更包容並充滿活力，其網站也呈現多元文化色彩並逐漸走向國際化，不但為青少年藝術家提供展示平台，也以一種全新方式鼓勵年輕人向世界呈現最好的自己。

藝術展覽時間為2022年1月8日至2月25日，每周二、三、五、六中午12時至下午5時。地址：9318 Gaither Road, Suite 215, Gaithersburg, MD 20877。

華人 畫展 拍賣

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