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赫世達公司獲美國証管會批准 公開發行五百萬股股票

本報華府訊
赫世達公司提供EMBP 設備的租賃契約給OTC :PASO 管理的長島診所。圖右為李昌武先生。
赫世達公司提供EMBP 設備的租賃契約給OTC :PASO 管理的長島診所。圖右為李昌武先生。

Hestia Insight Inc. (HSTA)赫世達公司獲得美國證管會批准在2022年1月28日前可以經由Regulation A條款，公開發行五百萬股普通股，資金主要用於EMBP 項目的推動及發展。EMBP (腦部電磁波脈衝)對治療改善Mental Health 疾病患者，如憂鬱，燥鬱，酒癮，毒癮，創傷後遺症等多種病症具有效果。

Hestia Insight Inc. (HSTA)赫世達公司是由Edward C. Lee 李昌武先生在2016年創辦的Hestia Investments Inc. (赫斯提亞投資公司)，於2019年5月經過反向收購一家OTC上市公司後借殼上市，經過整頓及調整戰略，2020年8月開始向美國証管會申報資料及呈交審計報告，且於2021年11月獲得OTC Markets 批准升級到OTCQB板塊（OTCQB 股票代號：HSTA），成功完成公司預定戰略目標。美國店頭市場公開上市公司現有17,000多家，OTCQB 只有1198家，另外10,000多家在粉單市場，待觀察及暫不合規定公司合計則有5000家以上。

赫世達公司HSTA 現有二個全資子公司：

1. Hestia Investments Inc. 主要提供預備上市的公司以及美國店頭市場上市公司的戰略及資本市場諮詢為主，同時為其客戶提供種子資金及短期融資。

2. 2020年六月成立HSTA HEALTH INC. 子公司，專注於大健康產業的諮詢，併購及尋找優質的相關公司合作或併購，目標專注於創新及顛覆市場的獨角獸公司共創輝煌的未來。

HSTA 的使命清晰樸素-「專注健康生活，建立更好世界」，計劃未來升版到美國納斯達克交易所掛牌。主席及總裁Edward C. Lee 有豐富的經歷，除了是連續創業者及天使投資人，三十年的國際投資銀行業務及交易撮合經驗，建立了富沛的人脈。Edward C. Lee是FCBA 法拉盛華人工商促進會的首任創會理事及TREASURY，多年來支持慈善公益，向來不落人後。

詳情請到赫世達公司的投資者網站https://investors.hestiainsight.com  上進入Disclosure-Regulation A Offering 獲取資料及申請。網站www.hestiainsight.com。HSTA 的連絡方式：Email: [email protected] ，Line：hsta1688，微信：hsta1688，傳真：775-313-0479。歡迎連絡洽詢。

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