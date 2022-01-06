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大雪壓倒門前樹 費郡華人3天回不了家

記者張筠／維州報導
被大雪壓斷的大樹堵住了楊瑾家大門，加之停電，她和丈夫已經三天無法回家。（楊瑾提供）
被大雪壓斷的大樹堵住了楊瑾家大門，加之停電，她和丈夫已經三天無法回家。（楊瑾提供）

大華府強降雪導致數萬戶家庭停電，大雪還壓倒費郡一名華人房屋前大樹，樹木倒塌後剛好堵住大門，讓屋主長達三天進不了屋；此外，維州馬納薩斯市(Manassas)消防局近日開放消防大廳，收留許多家裡停水停電斷網的民眾，附近商家超市也捐助食物及防寒物資。

維州威廉王子郡(Prince William County)有數千戶家庭已停電三天，相鄰的馬納薩斯市Buckhall志願消防部門，因此開放大廳，讓有需要的民眾前來取暖休息，該消防部門主席麥克白(Luke McBride)表示，很多消防人員出勤援助道路清潔、車輛疏通，甚至是協助防疫，消防局有充足的公共空間，正好可以提供給有需要的民眾。

該消防局5日上午10時就向民眾開放，許多人前來充電手機、電腦，消防局也提供免費網路，讓民眾與親友保持聯絡或遠程上班，部分社區因下水道凍裂而家中淹水，居民無法正常使用衛浴設備，因此也有不少民眾來取水以及領取保暖物資，麥克白說，消防局原計畫開放到下午5時，但會視民眾需要調整時間，附近的超市和商家紛紛捐助礦泉水、乾糧等物資。

大雪將楊瑾家門前的大樹壓斷，差點砸中房屋。（楊瑾提供）
大雪將楊瑾家門前的大樹壓斷，差點砸中房屋。（楊瑾提供）

本周一的強降雪導致維州逾35萬戶人家停電，費郡洛頓(Lorton)的華裔居民楊瑾的房屋差點被大樹砸中，「家門前的大樹被雪壓斷，砸壞籬笆，堵住大門，家裡又停電，實在是難上加難」，楊瑾3日當天下班回家後見此情形，只好和丈夫臨時住到婆婆家，「三天沒回自己家，工作也很不方便」，她正在安排工人移除大樹，「未來還要修籬笆清院子，想到就頭疼。」

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