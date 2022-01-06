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國會暴動周年 議員患創傷壓力症候群「我們差點送命」

維州乘客搭Uber雪中困6小時 被索車資600元

記者張筠／維州報導
周一的強降雪，導致I-95公路從華府至維州里奇蒙的近40哩路段嚴重癱瘓。（維州交通廳提供）
周一的強降雪，導致I-95公路從華府至維州里奇蒙的近40哩路段嚴重癱瘓。（維州交通廳提供）

大華府今年首場降雪導致維州I-95高速公路嚴重癱瘓，有民眾被困路中挨餓受凍近一天，有人離出口僅100呎卻16小時動彈不得，還有民眾乘坐Uber從機場回家，遇大雪被迫困在公路上達六小時，沒想到最終還收到600元的車資帳單，該顧客計畫向Uber公司投訴。

維州里奇蒙(Richmond)居民彼得斯(Andrew Peters)近日從加州舊金山旅行返回，3日剛好從杜勒斯國際機場(IAD)乘Uber回家，「旅行剛回來並不知道維州(大雪、交通癱瘓)的情況」，彼得斯的Uber司機也不知道後來幾小時會發生什麼。

「我們上I-95公路後被困了六個多小時，很嚇人，我們完全沒水沒食物，當時也不知道要等多久」，彼得斯最終花了九小時才到家，「下車時付了200元」，但後來他又收到額外400元的帳單，「我都懵了，這兩天一直嘗試向Uber聯絡釐清狀況。」

根據Uber官網的說法，「交通堵塞可能會導致車程時間比預期更長，為了補償司機所花的額外時間，向乘客收取的費用可能會變化」，但彼得斯認為不公平，並計畫投訴，「我可能未來會被Uber列為黑名單，或者被司機拒載，但我不管，這真的太不合理，新年剛開始就被弄得身心俱疲。」

本次強降雪導致I-95公路從華府至維州里奇蒙的近40哩路段嚴重癱瘓，從新澤西州往喬治亞州送貨的卡車司機斯勞特(Emily Slaughter)表示，除了維州的交通都很順暢，「(3日)一進維州就因暴風雪而看不清路，非常危險。」

從北卡探親返回維州的勞米拉(Meera Rao)和丈夫也被困，「我們距離I-95公路出口僅100呎，但卻16小時動彈不得，期間沒有任何警察或應急人員來援助」，很多民眾都通過社交媒體發出求助信息或抱怨政府。

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