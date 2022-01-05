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染疫職員增 華府MetroBus 1月10日起減班

記者張筠／華盛頓報導
MetroBus從10日開始縮減服務，平日班車將以周六時間表運行，服務大約是正常情況下的75%。（記者張筠/攝影）
MetroBus從10日開始縮減服務，平日班車將以周六時間表運行，服務大約是正常情況下的75%。（記者張筠/攝影）

華府首都捷運局(WMATA)4日宣布，因確診職員不斷增加，運輸系統人力不足，MetroBus服務將從10日起縮減，班車時間將依照周六班表行駛，但會確保醫院、超市等必要行業工作者的通勤，此外公車司機可拒載沒戴口罩的民眾，以保護自己和其他乘客的安全。

根據華府首都捷運局更新的規定，10日開始MetroBus的服務將縮減，平日服務班次將以周六班車時間表運行，服務大約是正常情況下的75%，但會重點保證醫療機構、超市、餐館、藥房等必要行業從業者的通勤；新規之下，公車司機可以健康安全為由，拒載沒戴口罩的民眾。

Metrorail的服務將維持正常，部分地區也會增加列車班次，讓原來乘坐MetroBus的民眾可有靈活選擇；MetroAccess將減少共享服務(shared rides)，但會增加專為殘障人士服務的線路。

大華府首都捷運局將加強檢測，維持目前員工每周須接受檢測的規定，但正考慮發放新冠檢測盒，滿足檢測需求；從16日開始，Metro員工若不遵守檢測或接種規定，將被無薪停職，捷運局也規定Metro員工須在31日前提交接種補強針的證明。

大華府本周經歷強降雪，官員持續呼籲民眾減少不必要的出行，大雪導致樹木折斷影響交通，道路溼滑也釀成上千起車禍，維州有逾35萬戶家庭停電，各郡官員呼籲民眾在面臨疫情和暴雪雙重威脅之際，盡量居家減少出行，若必要外出，也盡量選擇搭乘大眾交通工具。

檢測 捷運 華府

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