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陽性率逾5% 蒙郡11公校改上網課2周

記者張筠／馬州報導
馬州蒙郡11所公校因確診病例驟增，從5日起實行14天遠程教學。（蒙郡公校提供）
馬州蒙郡11所公校因確診病例驟增，從5日起實行14天遠程教學。（蒙郡公校提供）

馬州最大的蒙郡公校系統(MCPS)4日宣布，該系統11所學校的陽性檢測率超過5%，因此從5日開始實行14天的線上教學，由於新冠病例增長明顯，公校官員表示，若確診人數持續上升，其他學校也可能跟進取消實體教學。

蒙郡公校代理學區總監麥克奈特(Monifa MnKnight)表示，寒假期間大量師生染疫，截至3日，蒙郡有至少5680名師生確診新冠，疫情加重也導致公校教師、校車司機、食堂員工短缺，暫時取消實體課有助於緩解人力不足的問題。

蒙郡公校系統近日開始以顏色分級，明確各學校的疫情程度做出教學計畫，陽性檢測率低於3%的學校為綠色，可保持開放；介於3%至5%之間的學校為黃色；5%以上為紅色，學校須進行遠程教學，郡府衛生和健康服務部也將協助這些學校評估防疫和教學方案。

從5日起僅提供線上教學的11所學校包括洛克維爾市的Rock Terrace學校，德國鎮的Seneca Valley高中、Roberto Clemente國中和Waters Landing小學，Clarksburg的Hallie Wells國中，銀泉市的Cannon Road小學和Forest Knolls小學，蓋城的Rosemont小學，Dickerson的Monocacy小學，沙泉市的Sherwood小學，以及North Chevy Chase小學。

公校 檢測 疫情

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