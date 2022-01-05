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網站故障+交通癱 華府公校開學一團亂

記者張筠／華盛頓報導
華府公校規定師生須在開學前提交新冠檢測的陰性證明，但4日當天官網故障，導致開學前的準備作業混亂。（取自DCist）
華府公校規定師生須在開學前提交新冠檢測的陰性證明，但4日當天官網故障，導致開學前的準備作業混亂。（取自DCist）

華府公校系統(DCPS)規定學生須於5日(今日)接受新冠檢測，並在下午4時前匯報學校，教職提交檢測結果的截止時間則為4日下午2時，但4日當天公校網站卻故障，許多民眾無法上傳檢測報告，市府決定將教職的截止時間延至5日上午10時，但開學前的準備作業因此被打亂；大華府疫情加重以及暴風雪導致交通癱瘓的現況，也讓社區對線上教學的呼聲更高。

為確保教學安全，華府公校規定所有師生須在開學前提交新冠陰性檢測證明，華府公校從5日上午8時30分開始向學生發放免費新冠檢測盒，學生須在5日上傳當天的檢測報告至公校官網(https://bit.ly/3eAw9uQ)，提前檢測的報告無效，而教職員工原定須在4日下午2時前提交報告，當天卻因公校官網故障，數小時內無法運行，教職不能上傳檢測證明等相關文件，因此市府將教職上傳截止時間改為5日上午10時，雖然後來該網站恢復正常，但卻給教師的開學前準備增加負擔。

近幾日華府公校系統除了要面對不斷加重的疫情，還要應對暴風雪帶來的困難，4日出現的網路故障可謂雪上加霜；華府公校教育總監菲力彼(Lewis Ferebee)表示，目前華府公校已將開學日延後一天到6日，約5萬名學生將返校，但大華府多地交通因暴風雪癱瘓，公校教職、校車司機、食堂員工等也因疫情而人力短缺，市府及公校官員仍有多項挑戰需面對。

華府政府機構網路出現問題已不是首次，2020年春季市府申請失業補助的網站曾因系統未更新而故障，2021年市府預約新冠疫苗接種的網站也多次崩潰，本次公校官網的故障雖未持續很久，但也引來批評，有民眾抱怨市府和公校官員自己未準備好就制定各種要求，徒增師生壓力。

華府許多學校在寒假前就已因疫情轉為線上教學，菲力彼表示未來很可能繼續，不少家長也倡議開學伊始先進行遠程教學，不僅可以緩解檢測壓力，減輕公校人員不足的問題，還能避免暴風雪後的通勤困難，保證師生安全。

公校 華府 檢測

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