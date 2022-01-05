疫情吃緊 馬州州長宣布進入緊急狀態

馬州進入30天的緊急狀態，州府預計未來四至六周疫情最嚴峻，住院人數將破5000人。（記者張筠／攝影）

馬州 州長霍根(Larry Hogan)4日宣布，全州進入30天的緊急狀態(state of emergency)，他同時調動國民兵協助抗疫，增設20個檢測 站，霍根表示，新冠疫情 迅速加劇，預計未來四到六周將面臨最嚴峻的考驗，住院人數恐突破5000人；蒙郡(Montgomery)同日宣布延長室內口罩令至少到月底。

「根據現況預估，馬州住院人數將超過5000人，比去年疫情高峰時增加2.5倍」，霍根表示，從疫情初期就已多次說明了疫情的嚴重性，他呼籲民眾不要輕忽防疫。

霍根政府宣布馬州進入30天的緊急狀態後，並頒布兩條行政令，第一條允許馬州衛生部長更靈活的監管並部署醫院人力、空間和物資，包括調度長照中心、療養院等其他機構資源，以解決醫院人手不足的問題，此外允許馬州部分醫療機構的工作者，在執照許可的範圍之外行醫。

在緊急狀態期間，馬州將授權醫護畢業生在任何醫療機構提供護理服務，讓執照逾期的醫護人員可在重新啟動執照前先恢復行醫，以因應住院患者驟增的問題。

第二項行政令授權州長加強馬州的緊急醫療服務(EMS)，霍根表示，目前馬州的緊急醫療服務已因新冠患者驟增而不堪重負，他已調度1000名馬州國民兵協助，其中250人將支持新冠檢測以及患者轉移，國民兵也將支援馬州增設20個檢測站，滿足坊間檢測需求，防止民眾到醫院急診室做檢測而擠占醫療資源。

霍根政府持續敦促民眾完全接種新冠疫苗，2021年馬州近75%的確診病例、近84%的住院病患以及逾84%的新冠死亡病例都是未完全接種者，「這些是客觀明確的數據，不是某人的判斷或觀點。」

馬州人口密集的蒙郡4日也決定延長室內口罩令到至少本月底，此前郡府官員說，若全郡有85%人完全接種新冠疫苗，將撤銷口罩令，目前蒙郡已有83%人完全接種，但郡府官員指，未來幾周將面臨重大考驗，不能放鬆防疫。