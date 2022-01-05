我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美「有限感染」vs.中「無限封城」誰能擋下疫情？

全美450萬人辭職 去年11月創紀錄 20年來最高

疫情吃緊 馬州州長宣布進入緊急狀態

記者張筠／馬州報導
馬州進入30天的緊急狀態，州府預計未來四至六周疫情最嚴峻，住院人數將破5000人。（記者張筠／攝影）
馬州進入30天的緊急狀態，州府預計未來四至六周疫情最嚴峻，住院人數將破5000人。（記者張筠／攝影）

馬州州長霍根(Larry Hogan)4日宣布，全州進入30天的緊急狀態(state of emergency)，他同時調動國民兵協助抗疫，增設20個檢測站，霍根表示，新冠疫情迅速加劇，預計未來四到六周將面臨最嚴峻的考驗，住院人數恐突破5000人；蒙郡(Montgomery)同日宣布延長室內口罩令至少到月底。

「根據現況預估，馬州住院人數將超過5000人，比去年疫情高峰時增加2.5倍」，霍根表示，從疫情初期就已多次說明了疫情的嚴重性，他呼籲民眾不要輕忽防疫。

霍根政府宣布馬州進入30天的緊急狀態後，並頒布兩條行政令，第一條允許馬州衛生部長更靈活的監管並部署醫院人力、空間和物資，包括調度長照中心、療養院等其他機構資源，以解決醫院人手不足的問題，此外允許馬州部分醫療機構的工作者，在執照許可的範圍之外行醫。

在緊急狀態期間，馬州將授權醫護畢業生在任何醫療機構提供護理服務，讓執照逾期的醫護人員可在重新啟動執照前先恢復行醫，以因應住院患者驟增的問題。

第二項行政令授權州長加強馬州的緊急醫療服務(EMS)，霍根表示，目前馬州的緊急醫療服務已因新冠患者驟增而不堪重負，他已調度1000名馬州國民兵協助，其中250人將支持新冠檢測以及患者轉移，國民兵也將支援馬州增設20個檢測站，滿足坊間檢測需求，防止民眾到醫院急診室做檢測而擠占醫療資源。

霍根政府持續敦促民眾完全接種新冠疫苗，2021年馬州近75%的確診病例、近84%的住院病患以及逾84%的新冠死亡病例都是未完全接種者，「這些是客觀明確的數據，不是某人的判斷或觀點。」

馬州人口密集的蒙郡4日也決定延長室內口罩令到至少本月底，此前郡府官員說，若全郡有85%人完全接種新冠疫苗，將撤銷口罩令，目前蒙郡已有83%人完全接種，但郡府官員指，未來幾周將面臨重大考驗，不能放鬆防疫。

馬州 檢測 疫情

上一則

亞特蘭大新市長狄更斯宣誓就職 致力打造安全繁榮城市

延伸閱讀

馬州30天緊急狀態 未來4至6周疫情嚴重 住院將破5千人

馬州30天緊急狀態 未來4至6周疫情嚴重 住院將破5千人
馬州防疫新規 進入州府大樓須戴口罩

馬州防疫新規 進入州府大樓須戴口罩
期中選拿下眾院 共和黨信心滿滿

期中選拿下眾院 共和黨信心滿滿
馬州新冠住院數破2000 疫情新高 州府拒絕恢復緊急狀態

馬州新冠住院數破2000 疫情新高 州府拒絕恢復緊急狀態
馬州疫情再起 單日住院數逾1500 減少非緊急手術

馬州疫情再起 單日住院數逾1500 減少非緊急手術

熱門新聞

維州民主黨籍聯邦參議員肯恩表示，平時到國會兩小時車程，開了19個小時還沒到。（取自推特）

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

2022-01-04 22:34
大西洋城高速公路26日發生車禍，一輛車衝撞收費站引發大火，造成三兄妹死亡。(CBS費城電視台截圖)

開車猛撞收費站 新州3兄妹慘死

2021-12-29 13:10
陳千楠兩年內在試衣間偷拍大量顧客，近日被捕，遭非法拍攝指控，不得保釋。（警方提供）

維州亞裔男子試衣間偷拍顧客 作案兩年 近日被捕

2021-12-28 14:34
傷心的Breanne Paquin夫婦，帶著空的兒童汽車座椅離開休士頓。(Breanne Paquin臉書)

連律師也受騙 俄州夫婦赴德州領養童 人財兩失

2022-01-04 17:18
66歲建商刊公路T霸廣告尋求第三春。(Jim Bays／KXAN電視台)

徵「好女人」度餘生 66歲富商高速公路豎牌覓第三春

2021-12-29 16:46
兩年前在艾爾帕索走失的一隻迷你狗，最近由一位好心人出資購買機票，已遷居內布拉斯加州的主人才得以和愛犬重新團聚。(ABC)

好心人捐機票…德州老狗走失2年與主人重逢

2021-12-29 02:00

超人氣

更多 >
「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議

「亞裔少一點，美國比較好」法律教授發言惹議
工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕

工作人員不忍了 曝王力宏婚前開放 Yumi裸照有內幕
克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增

克魯曼：3大謊言導致Omicron病例在美國激增
美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針

美單日確診破百萬 Omicron占95% 輝瑞隔5月可打補強針
維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天