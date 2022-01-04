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馬州30天緊急狀態 未來4至6周疫情嚴重 住院將破5千人

記者張筠／馬州報導
馬州進入30天的緊急狀態，州府預計未來四至六周疫情最嚴峻，住院人數將破5000人。（記者張筠 / 攝影）
馬州進入30天的緊急狀態，州府預計未來四至六周疫情最嚴峻，住院人數將破5000人。（記者張筠 / 攝影）

馬州州長霍根(Larry Hogan)4日宣布全州進入30天的緊急狀態(state of emergency)，調動國民兵協助抗疫，增設20個檢測站，授權醫護畢業生行醫，霍根表示，因新冠疫情迅速加劇，預計未來四到六周是疫情以來考驗最嚴峻的時期，住院人數將突破5000人。

「根據現況預估，馬州住院人數將超過5000人，比去年疫情高峰期增加2.5倍」，霍根表示，從疫情初期就已強調嚴重性，呼籲民眾慎重防疫。

霍根政府因此宣布馬州進入30天的緊急狀態，頒布兩條行政令，第一條行政令允許馬州衛生部長更靈活的監管並部署醫院人力、空間和物資，包括調度長照中心、療養院等其他機構資源以解決醫院人手不足的問題，並允許馬州部分醫療機構的工作者在執照許可的範圍之外行醫。

在緊急狀態期間，馬州也將授權醫護畢業生在任何醫療機構提供護理服務，並讓執照逾期的醫護人員可在激活執照前先恢復行醫，以協助應對住院患者驟增的現況。

第二項行政令授權州長加強馬州的緊急醫療服務(EMS)，霍根表示目前馬州的緊急醫療服務已因新冠患者而不堪重負，因此調度1000名馬州國民兵來協助，其中250人將支持新冠檢測工作以及患者轉移，國民兵也將協助馬州增設20個檢測站，滿足檢測需求，防止民眾為做檢測而到醫院急診室擠占醫療資源。

霍根政府持續敦促民眾完全接種新冠疫苗，2021年馬州近75%的確診病例、近84%的住院病患以及雨84%的新冠死亡病例都是未完全接種者，「這些都是客觀明確的數據，而不是某人的判斷或觀點。」

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