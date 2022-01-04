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維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

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維州I-95暴雪嚴重癱瘓 民眾沒水沒食物在車內被困近1天

記者張筠／維州報導
肯恩表示，平時到國會兩小時車程，開了19個小時還沒到。（取自推特）
肯恩表示，平時到國會兩小時車程，開了19個小時還沒到。（取自推特）

大華府3日的強降雪導致維州I-95高速公路嚴重癱瘓，駕駛員們被困在路上近24小時，多數民眾在低溫中沒水沒食物，有人因此錯過父親的喪禮，還有人來不及送家人到醫院做手術，交通大亂也導致維州政府挨批，州長諾譚(Ralph Northam)4日表示，州府有充足資源解決此問題，維州國民兵也已待命出動疏通道路，維州3日深夜發生逾1000起車禍

維州I-95號公路因強降雪從3日開始癱瘓，大風導致半夜氣溫驟降至華氏20度，讓路面再度結冰，鏟雪工作受阻，大批車輛被困近24小時，汽油幾乎耗盡，也沒有足夠的水和食物，有人乾脆棄車離開，但進一步導致道路堵塞；維州運輸廳(VDOT)從3日開始盡力疏通車輛，但進度緩慢，引來批評。

有民眾3日清晨從馬州蓋城(Gaithersburg)出發去參加父親喪禮，但被困I-95公路「錯過與父親告別的機會」，還有人著急送家人去做緊急手術，但被堵在路上，連應急救護車也難以通過「像停車場一樣的I-95」，有民眾和三個孩子被困車內20多小時，包括一名嬰兒，「讓孩子們在低溫深夜經歷這些實在很心痛」，還有駕駛員與寵物狗為伴，把雪化成水給狗飲用，但自己挨餓受凍。

I-95公路4日上午仍未恢復正常，諾譚政府表示州府預備了「一切需要的資源」，包括水、食物和保暖物資等，國民兵(National Guard)也會出動協助疏通被困車輛，諾譚說今年首場暴雪是近幾十年來最嚴重的一場。

維州民主黨籍聯邦參議員肯恩(Tim Kaine)也經歷了這場「惡夢」，「平時到國會兩小時車程，今天開了19個小時還沒到」；維州警方但是3日晚就接到逾1000起車禍報案。

大華府地方官員在暴雪來臨前都承諾會保證主要幹道的通暢，但3日的降雪最大時達每小時三寸，路上車輛較多也嚴重阻礙道路清潔工作。

維州I-95號公路因強降雪從3日開始癱瘓，半夜氣溫驟降讓路面再度結冰，鏟雪工作受...
維州I-95號公路因強降雪從3日開始癱瘓，半夜氣溫驟降讓路面再度結冰，鏟雪工作受阻，大批車輛被困近24小時。（取自推特）

維州 降雪 車禍

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