王瑞渝 接掌華府新竹清華校友會

華府新竹清華校友會近日舉辦歲末聚餐暨新舊會長交接儀式。前排左五、六分別為吳一凡、遲耀宗。（主辦方提供）

華府 新竹清華校友會近日舉辦歲末聚餐暨新舊會長交接儀式，駐美代表處教育組長遲耀宗和科技組副組長洪煥仁等共逾30人參加。

會長吳一凡與副會長賴怡樺在交接前製作了類似校友會運作手冊的「幹部心經經驗傳承」，交給下屆會長王瑞渝和副會長李知諭，吳一凡希望華府新竹清華校友會作為一個正式的非營利組織能夠制度化，讓新幹部快速上手，推動校友會事務順利運轉，也便於未來個人風格的創新。

過去兩年該校友會在財務事務上經歷由危機到轉機的過程，經眾校友合力解決2021年5月的財務危機後，校友會經費多了十倍有餘，達創會以來新高。目前財務會議達成共識，校友會準備發展長期計畫，擴充資金來源。

新計畫包括四點，首先校友程育甫提供3000元作為支援活動的工作基金給校友會，以貸款 的方式從第三年開始歸還本金，分十年償還，每年還本金300元，到2032年底還清。第二，吳一凡向僑教中心申請經費補助。第三，設立校友會的Amazon Smile帳號，當校友們在Amazon網上購物時，Amazon會主動捐贈購物金額的0.5%給校友會(https://smile.amazon.com/ch/84-3767531)作為被動收入。第四，眾校友捐款。

吳一凡提及疫情中的活動限制，線上活動雖可跨地域，但仍缺少實體活動的親切溫暖，回顧過去一年，清大校友會各方面的成長大家有目共睹，遲耀宗頒獎並肯定吳一凡的付出，並期許新會長王瑞渝未來繼續連結校友，照顧老中青不同世代，並強化交流。