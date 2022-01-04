馬州防疫新規 進入州府大樓須戴口罩

霍根政府要求所有人員3日起進入州府大樓須戴口罩，並鼓勵職員接種補強針，出示接種證明者可獲得兩小時帶薪休假。（州長辦公室提供）

馬州 州長霍根(Larry Hogan)3日宣布防疫新規，要求所有人員進入州府大樓時必須戴口罩 ，此外接種補強針的州府職員，將可因此獲得兩小時帶薪休假，霍根建議所有企業給員工提供類似獎勵，提高接種率，降低醫療系統負擔。

霍根表示，3日起所有職員、訪客進入州府大樓都須戴口罩，州府各部門也可推出實體與線上混合的辦公計畫供職員自由選擇；州府所有官員若出示補強針接種證明，可獲得兩小時的帶薪假期，藉此推動更多人接種。

馬州也根據聯邦疾病防治中心(CDC)指南更新隔離規定，將確診者的隔離天數從十天降至五天，霍根呼籲全州企業給員工帶薪休假等形式的「接種疫苗獎勵」，讓更多人口接種疫苗和補強針，減少重症患者，減輕醫療系統的負擔。

目前馬州面臨新冠變種Delta和Omicron病毒的雙重威脅，住院人數去年底就超過2000人，各大醫院瀕臨超負荷，州府因此額外撥款1億元為醫院、長照中心、療養院等機構緊急補充人力和物資，暫停非緊急、與新冠無關的手術和醫療進程，州府也向地方政府及巴爾的摩華盛頓機場(BWI)發放50萬份居家快篩檢測 盒，並延長檢測站的服務時間，擴大篩檢範圍。

霍根3日還宣布州府職員新年度薪資調漲幅度，近日霍根政府與馬州最大的幾家工會達成協議，從2022年1月1日起，州府職員獲得1000元獎金以及1%的生活薪資(COLA)調漲，此外，還有給上個財年未獲加薪的員工提供約2%的補薪；今年7月1日，州府所有職員將獲得3%的生活薪資調漲。