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大華府首場強降雪 陸空交通癱瘓 學校停課

記者張筠／華盛頓報導
大華府3日強降雪導致成千上萬戶住宅停電，部分地區交通受阻，機場航班停飛。（記者張筠／攝影）
大華府3日強降雪導致成千上萬戶住宅停電，部分地區交通受阻，機場航班停飛。（記者張筠／攝影）

華府3日迎來2022年第一場強降雪，許多地區交通癱瘓，讓新年第一天上班上學通勤格外艱難，大華府機場許多航班因大雪停飛，部分郡市的公車系統暫停，絕大多數公校關閉，成千上萬戶住宅停電，此外，疫情導致的人力不足也讓馬州蒙郡和華府面臨鏟雪人員短缺，官員呼籲民眾減少出行。

大華府交通運輸官員表示，在降雪和強風並存的天氣下，民眾應盡量避免駕車出行，除了防止道路濕滑導致意外，更要避免阻礙鏟雪工作，大華府幾乎所有郡市3日上午街道與公路車輛多，讓鏟雪和道路清潔工作頻遇阻礙。

華府和馬州蒙郡面臨較嚴重的鏟雪人員短缺問題。（記者張筠／攝影）
華府和馬州蒙郡面臨較嚴重的鏟雪人員短缺問題。（記者張筠／攝影）

華府和馬州蒙郡(Montgomery)面臨鏟雪車駕駛員短缺的問題，僅能完成當地交通要道的清理；蒙郡目前有350名鏟雪及道路清潔人員，比往年減少了25%至30%，雖然郡府提前招聘臨時工來填補鏟雪人員的職缺，但由於近日新冠疫情加劇，各行業都面臨人員緊缺的問題，郡府建議民眾減少出行，避免增加鏟雪工作的困難度。

華府也比往年短少約40名鏟雪車司機，市府只能找合約工(contractor)來替補，政府官員擔憂鏟雪工作滯後將導致城市多項功能及服務無法正常運作。

華府雷根國家機場(Reagan National Airport)和馬州的巴爾的摩華盛頓國際機場(BWI)3日許多航班因強降雪停飛，大量旅客滯留；國家氣象局對華府的冬季風暴警吿(Winter Storm Warning)至少會持續至4日上午，66號公路以南和50號公路附近的降雪最強，3日上午部分地區已積雪10寸。

大華府多數公校系統近兩日因大雪關閉，許多兒童到雪中玩耍。（記者張筠／攝影）
大華府多數公校系統近兩日因大雪關閉，許多兒童到雪中玩耍。（記者張筠／攝影）

大華府絕大多數公校系統和大學近兩日關閉，部分學校仍提供線上教學；大華府MetroBus公交、馬州TheBus系統以及維州Fairfax Connector系統也因大雪暫停服務。

維州阿靈頓郡(Arlington)、亞歷山卓市(Alexandria)等地區3日上午受暴風雪影響，道路能見度不足半哩，交通官員呼籲，4日上午前，降雪雖減少，但大風仍將持續，民眾須謹防路面結冰。

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