大華府多項新法上路 馬州調高時薪

維州費郡、阿靈頓郡、亞歷山卓市、弗堡、Roanoke市，從1月1日開始對塑膠袋徵收每個5分錢的稅。（記者張筠／攝影）

大華府 多條新法1月1日生效，維州 部分郡市開始對塑膠袋徵稅，增設測速照相機；馬州上調最低時薪 ；華府禁用燃油發電掃葉機，恢復收取交通罰單的逾期罰款；此外，本月15日起華府要求顧客進入餐館、酒吧、健身房須出示新冠疫苗接種證明。

華府今年1月1日起禁止使用、銷售燃油發電掃葉機(gas-powered leaf blower)，違規者罰款500元，草坪維修的個人及公司只能使用電動掃葉機，政府提供相關的轉換輔助項目。

華府也從元旦恢復收取交通罰單的逾期罰金(late fee)，而市府此前頒布的接種新規將從本月15日生效，屆時凡12歲及以上民眾進入餐館、酒吧、健身房等室內場所，須出示至少施打一劑新冠疫苗的接種證明，2月15日起須出示施打兩劑的證明。

維州最低時薪今年1月1日開始從9.5元上調至11元，州府計畫在2026年1月達到時薪15元；阿靈頓郡(Arlington)從1日起在學校附近以及高速公路的施工地帶，啟用測速照相機(speed camera)，加強超速執法。

維州汽車保險也有變動，一人受傷或死亡的最低承保金額從2萬5000元漲至3萬元，兩人及以上受傷或死亡的承保金額從5萬元漲至6萬元。

維州費郡(Fairfax)、阿靈頓郡、亞歷山卓市(Alexandria)、弗堡(Fredericksburg)、Roanoke市從1月1日開始對塑膠袋徵稅，便利商店、超市、藥房等商家，將向消費者收取每個袋子5分錢的費用，這部分所得將作為環境保護和相關的教育資金。

維州從今年開始禁止對動物進行化妝品測試，並禁止銷售經過動物測試的化妝品；維州也決定將2022年包括各郡市的公校教委、郡市議員換屆等地方性選舉，從5月延至11月。

馬州2022年1月1日起，也上調最低時薪，15人及以上的企業最低時薪從11.75元調至12.5元，15人以內的時薪從11.6元上調至12.2元，馬州目標在2026年1月達到最低時薪15元。

馬州蒙郡(Montgomery)新法要求，1月1日起房東須為家裡有10歲以下兒童的住戶加裝窗戶護欄，其他住戶也可要求房東安裝，此外，蒙郡檢察官從12日開始須每年向郡府提交所有案件的和解協議，隨後將公布在郡府官網，適用於包括警察局在內的所有機構。