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華府僑胞元旦升旗 蕭美琴：台灣退輔會將派員駐美

中央社／華盛頓1日專電
華府僑界美東時間1日不畏疫情與風雨，舉行2022年元旦升旗。駐美代表蕭美琴（右二）受邀出席。中央社
華府僑界美東時間1日不畏疫情與風雨，舉行2022年元旦升旗。駐美代表蕭美琴（右二）受邀出席。中央社

華府僑胞今天舉行2022年元旦升旗典禮。駐美代表蕭美琴感謝僑胞多年來對中華民國的堅定支持，也向僑胞宣布退輔會今年將正式派人員駐華府，與美台退伍軍人交流。

由於新型冠狀病毒變異株Omicron來勢洶洶，全美各地再次緊縮防疫規範，華府今年元旦升旗因此較往年大幅縮減，不僅將到場人數限制在50人以下，也取消室內團拜活動。主辦單位還要求與會者必須已接種包含追加劑的3劑COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，全程戴上口罩且保持社交距離。

儘管疫情嚴峻，華府僑胞仍不畏寒風細雨，舉行2022年元旦升旗。

蕭美琴今天一早出席這場升旗典禮。她表示，過去這段期間，台美關係不管在安全、經濟、文化、教育等各領域都一步一步往前走。尤其在最困難的疫情中台灣捐贈大量口罩給美國，美國也回贈台灣400萬劑疫苗，這樣互相幫忙、互助精神是台美兩國情誼更進一步深化很重要的基礎。

今天的主辦單位包括華府榮光聯誼會與黃埔同學會，蕭美琴在致詞時宣布，今年開始行政院國軍退除役官兵輔導委員會也將派代表駐華府。

她期望未來能與僑界一起努力，深化台美雙方退伍軍人交流合作，讓各方互動能有更廣、更深的機會。

行政院國軍退除役官兵輔導委員會將派代表駐華府，駐美代表蕭美琴盼深化台美雙方退伍軍...
行政院國軍退除役官兵輔導委員會將派代表駐華府，駐美代表蕭美琴盼深化台美雙方退伍軍人交流合作。中央社
華府僑胞舉行2022年元旦升旗典禮。駐美代表蕭美琴感謝僑胞多年來對中華民國的堅定...
華府僑胞舉行2022年元旦升旗典禮。駐美代表蕭美琴感謝僑胞多年來對中華民國的堅定支持，也向僑胞宣布退輔會今年將派代表駐華府，與美台退伍軍人交流。中央社

華府 疫情 口罩

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