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百人會：4成華裔學者申請資金受阻 中國行動計畫礙學術發展

記者張筠╱華盛頓報導

美國華裔菁英組織「百人會」(Committee of 100)近期發布「華裔學者種族偵防對美國學術界影響」報告，研究顯示眾多華裔學者不僅感到被政府偵防，更因學校或同事的「監視」恐懼不安，近四成華裔學者申請研究資金時因族裔或國籍受阻，甚至研究生涯被迫中斷。

該報告由百人會與亞利桑納大學(University of Arizona)聯合發布，在2021年夏季研究了全美83所高校的學者、教職、研究生，對比華裔與非華裔群體在學術上的發展；報告指，近幾年涉及種族偵防(racial profiling)的「中國行動計畫」(China Initiative)阻礙大量華裔及有中國血統研究人員的發展，他們受指控後雖獲無罪釋放，但研究生涯阻斷。

數據顯示，幾乎所有族裔的學者都肯定華裔在研究上的貢獻，且逾九成受訪者表示，美國若限制與中國學者的合作，將對學術領域和眾多行業產生負面影響；過去一年，90%華裔學者和94%非華裔學者與中國研究生有密切互動，75%華裔學者和84.4%非華裔學者每月規律與中國研究生交流，在學術上取得穩定進展。

42.2%的華裔學者感到被美國政府種族偵防，38.4%人在申請研究資金的過程中因族裔、國籍、出生地等因素受阻，而非華裔群體的該比率僅14.2%，此外37.5%的華裔學者也因身分和族裔背景面臨升遷、加薪等困難，超過半數(50.7%)的華裔學者提心吊膽，感覺被美國政府監視，無法潛心研究，甚至覺得生活沒有安全感，而有相似感受的非華裔學者比率僅為11.7%。

研究也指，許多華裔學者所感到的「被監視」不僅來自聯邦政府層面，還來自所在學校及同事，不少高校在過去三年內限制與中國的學術交流、取消與中國高校的合作項目。

該報告的聯合作者李珍妮(Jenny Lee，音譯)說，科學研究不應設立「政治邊界」，尤其近期全球氣候變化、疫苗研究等議題都需各國合作，雖然聯邦政府的部分規定是為保護智慧財產，但「此類保護與執法應有完善訓練，不能犧牲學術自由。」

耶魯大學專攻全球戰略的副校長兼國際事務副教務長路易斯(Pericles Lewis)也表示，政府和大學的角色要分明，學術發展應基於知識價值，而非政治派別，大學有義務培養人才，「政府有權發放簽證，也應確保知識和技術的安全機密，但不能因排華等政策過度控制」，政府應制定更清晰指南，讓學者知道合作、交流的界線，而不會活在恐懼之中。

華裔 百人會 聯邦政府

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