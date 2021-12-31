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華裔博士生 疫情中不畏族裔障礙 堅持科研

記者張筠╱華盛頓報導
劉東曉在美專攻病毒學，研究疫苗開發、抗體篩選以及抗病毒藥物，在新冠疫情後研究生活更加忙碌。（劉東曉提供）
劉東曉在美專攻病毒學，研究疫苗開發、抗體篩選以及抗病毒藥物，在新冠疫情後研究生活更加忙碌。（劉東曉提供）

美中競爭越來越深入影響到學術研究，不少華裔學者或有中國背景的研究人員都受影響，但他們就算從事較為敏感的專業研究，仍不畏主、客觀的障礙，始終堅持對研究的熱愛，並從社會需要中進一步認識到學術價值，一點一滴推動科研發展。

華府霍華德大學(Howard University)醫學院微生物學專業的博士生劉東曉專攻病毒學，研究疫苗開發、抗體篩選及抗病毒藥物，該領域在新冠疫情爆發後更受矚目，「發現自己所學的內容有用武之地，是對學者、研究人員最大的鼓勵。」

疫情爆發初期他的研究也受衝擊，無法正常到實驗室工作，一邊操心學術進展，一邊也會擔憂自己的安全健康，但作為第一批接種新冠疫苗的人員，劉東曉和同事們很快就回到實驗室繼續疫苗研發，之後的每日科研雖然辛苦但也充滿動力。

劉東曉在來美以前主修與動植物相關的生物領域，經常到野外考察，學習不同物種的特點，也做了許多關於瀕危物種的研究，但隨著野外勘探的經驗累積越來越多，他意識到相比保護瀕危物種，對人的保護和醫療健康方面的研究同樣重要、迫切，因此2016年來美專攻病毒學。

「當時選擇來美國是希望能打開研究視野，學習美國科研的軟實力，激發思維碰撞，也培養更具批判性的學習、研究方法」，劉東曉表示，在美讀書的這些年收穫頗豐，雖然也發生過一些「令人絕望的小插曲」，比如「費盡心思歷經一個月艱難純化的蛋白，興高采烈舉著樣品慶祝時，手一抖，竟然一不小心掉進了下水道，完全撿不回來」，但這種辛酸的時刻，掩蓋不住取得研究進展時的喜悅。

劉東曉也曾經歷到美中競爭所帶來的學術障礙甚至是帶有偏見的「族裔偵防」(racial profiling)，由於專業本身較為敏感，他曾在轉學申請時，因華人身分被目標院校直接拒絕，「(目標院校)當時沒有指出拒收原因，但我事後了解是因為我的身分」，他後來又收到了該院校的轉學批准，「但我最終回絕，覺得要爭一口氣。」

雖然劉東曉自己在科研中沒有因身份遇到巨大困難，在學校和研究機構也與同儕相處融洽，但其華裔導師在學術上就面臨諸多限制，包括不能自由的與中國學校聯絡，或共享實驗試劑等。

在劉東曉看來，美中競爭是必然，雖然是政治上的策略，但中國能被視為競爭對手，一定程度上也是一種肯定，「族裔偵防對學術一定有影響，因為最根本的就是在技術和人才上的競爭，而學術又是技術的沃土，所以這類帶有政治色彩的手段或規定，多少會波及到各行各業的研究。」

疫苗 疫情 華裔

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