馬州新冠住院數破2000 疫情新高 州府拒絕恢復緊急狀態

馬州 新冠住院人數29日突破2000人，創疫情以來新高紀錄，雖然州長霍根(Larry Hogan)先前已預測會有此趨勢，但住院人數增長速度卻超過預期，眾多醫療機構瀕臨超載，衛生官員表示，絕大多數住院和重症病患是未接種新冠疫苗 者。

霍根此前預測馬州住院人數在明年1月中會突破2000人，超過去年高峰，因此指導醫療機構制定應急方案，調度病床及人力，但此情況比預計提前兩周多，許多醫護人員招架不住，「未接種疫苗的民眾導致病例激增」，霍根也重申新冠疫苗和補強針的重要性。

馬州12月中旬特別成立了一個應急中心，指導醫療機構優化病床安排，充分利用備用護理站，此外也要求所有醫院執行新冠應急方案，縮減非必要、非緊急手術及醫療進程；州府11月開始向民眾發放50萬份居家自測快篩檢測 盒，延長巴爾的摩華盛頓國際機場(BWI)的檢測服務，並鼓勵各地方政府擴大檢測。

由於疫情迅速惡化，馬州醫院協會(Maryland Hospital Association)主席亞特蘭斯(Bob Atlas)要求州府針對醫療機構頒布有限的公衛緊急狀態，讓醫院可靈活調度人力物力，「過去一年半，馬州處於公衛緊急狀態，防疫效果明顯，而現在全州新冠病患激增，疫情比過去一年半更嚴重，各地醫療機構急需州府給予更多靈活性和防疫權限。」

對此州長辦公室回應，住院人數激增是州府在幾周前就預測到的狀況，當前已出台應急方案，指導重新部署醫護人員、增加床位、病患轉移，因此目前不計畫頒布公衛緊急狀態。

馬州喬治王子郡住院人數也比上周增加27%，本周一超過200人，創今年2月以來新高，該郡衛生官員卡特(Ernest Carter)呼籲民眾若無緊急需求，不要到醫院擠占資源，此外他也引用聯邦疾病防治中心(CDC)的數據，表示未接種疫苗者住院的概率是已接種者的17倍，而沒有打補強針的民眾死於新冠的概率是已接種者的20倍。