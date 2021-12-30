馬州衛生廳醫護執照系統故障 抗疫難度增

馬州衛生廳醫護執照系統近日中斷，許多醫護學生無法如期領取證照，在醫護人力短缺的情況下加劇防疫難度。（取自馬州衛生廳官方臉書）

馬州 衛生廳醫護執照系統近日故障，許多醫護學生和專業人士無法如期領取證照，阻礙他們正式行醫，在抗疫一線人力短缺的情況下，也增加了馬州防疫 工作難度；州府官員表示，目前已在推動替代方案，包括頒發臨時執照，延長醫學生畢業後的行醫時間等。

馬州衛生廳官網5日遭網路攻擊而下架，雖然沒有重大數據損失，但導致馬州追蹤新冠疫情 數據的工作停擺，部分與疫情無關的項目和機構也受影響。

馬州負責頒發醫療證照的平台也因此中斷，許多剛通過執照考試或在等待更新證件的醫護從業者，對此感到力不從心；Allegheny郡的麥德爾斯(Sharon Meadors)今年夏天剛通過職業醫療師(therapist)考試，但至今未拿到相關證照，遲遲無法行醫，「雖然馬州專業顧問和醫療師委員會(Board of Professional Counselors and Therapists)願意協助，但州衛生廳的網站崩潰，無人能為我們頒發執照。」

「我花1000多元考試、申請執照，但等待數月至今未有任何進展或解答，也無法退費」，麥德爾斯表示「醫療師委員會告知我已通過考試，但無法發放執照」，這意味著她數月無法工作，無正式收入，「進退兩難。」

除她之外還有大量醫學生處於類似窘境，對此馬州衛生廳發言人歐文(Andy Owen)表示，馬州護士委員會(Board of Nursing)正在研究解決方法，讓在12月4日前收到專業執照的醫護人員可在另一個網站上查看並核實執照：https://bit.ly/32zSPJg

此外，馬州護士委員會目前已同全國護士聯合委員會(National Council of State Boards of Nursing)合作推動臨時授權機制，給已通過考試但未在12月4日前獲得執照的人員頒發臨時證照，讓他們能盡快進入醫療系統，補充醫護人力，歐文表示，一旦該機制生效，馬州護士委員會官員將通過電話或郵件聯絡民眾。

馬州護士委員會也向馬州衛生廳提出一項緊急條例，倡議將醫學生畢業後可行醫的時間從90天延長至120天。