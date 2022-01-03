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樂天廣場超市 質優價廉 每週有特價品推出佳節臨近 店內貨品齊備 是節日購物的好去處

本報華府訊
樂天廣場超市質優價廉，貨品齊備，是理想購物的大型超市。
樂天廣場超市質優價廉，貨品齊備，是理想購物的大型超市。

樂天廣場超市(Lotte Plaza Market)是很多華人至愛的超市，超市的亞洲食品種類眾多，優質新鮮，店內寬敞亮麗、清潔衛生，一直以來帶給華人非常良好的印象。樂天廣場超市一直秉承著價廉物美及優質服務的宗旨，服務華人三十多年，在大華府地區已擁有十多家分店，最近也在佛州Orlando及新澤西Edison開設分店，可見樂天廣場超市是一家實力雄厚，能提供顧客寛敞舒適的購物環境、質優價廉的產品及高水準的服務，是全美最大亞洲及國際連鎖的大型超市。

因疫情關係，樂天廣場超市以顧客健康安全為首要，嚴謹執行防疫清潔措施，讓顧客安心購物。樂天廣場超市不但竭誠提供最佳產品及服務，也持續不斷保障顧客及員工的健康及安全。

樂天廣場超市每天以新鮮的蔬菜水果、海鮮、肉類及世界各地地道的產品，提供給廣大顧客。樂天廣場超市佈置整齊，貨物擺設分明，媲美美式超市。超市有菜部、肉部、海鮮部、雜貨、乾貨、零食、日用品等等，貨源充足齊全，來自世界各地，其中亞洲的產品，一應俱全，包括中國、台灣、香港、韓國、日本、越南等。此外，無論蔬菜水果、活魚及其他活海鮮、鮮肉，都非常新鮮，而海鮮部門現場專人幫您清理魚蝦，令您輕鬆無憂。海鮮及肉類都經嚴謹處理，保證清潔衛生。菜部的蔬菜水果種類繁多，新鮮質高。雜貨廚具及日用品，應有盡有。

樂天廣場超市每週更有特價品推出，質優價廉，敬請留意每星期五世界日報報章上的廣告。現佳節臨近，超市貨品齊備，滿足你宴客或派對需要，是節日購物的好去處。

樂天廣場超市馬州分店地區: Rockville(301-417-8678), Baltimore(410-455-0505), Ellicott City(410-750-9656), Germantown(301-916-0757), Gaithersburg(301-527-6980)。維州分店地區:Annandale(571-419-6954), Centreville(703-543-7942), Ashburn(703-858-2780), Chantilly(703-488-6600)。各分店的地址可致電，或瀏覽網址:www.lotteplaza.com。

華人 蔬菜 越南

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