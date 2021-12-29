馬州衛生廳執照系統中斷 醫學生行醫受阻 增抗疫難度

馬州衛生廳醫護執照系統近日中斷，許多醫護學生無法如期領取證照，在醫護人力短缺的情況下加劇防疫難度。（取自馬州衛生廳官方臉書）

馬州 衛生廳專門處理醫護執照的系統近日中斷，許多醫護學生和專業人士無法如期領取證照，阻礙他們正式行醫，在抗疫一線人力短缺的情況下，這也給馬州防疫 工作增加難度；州府官員表示，目前已在推動替代方案，包括頒發臨時執照，延長醫學生畢業後可行醫的時間等。

馬州衛生廳官網5日遭網路攻擊而下架，雖然沒有重大數據損失，但導致馬州追蹤新冠疫情 數據的工作停擺，部分與疫情無關的項目和機構也或多或少受影響。

馬州負責頒發醫療證照的平台也因此中斷，許多剛通過執照考試或在等待更新證件的醫護從業者對此感到力不從心；Allegheny郡的麥德爾斯(Sharon Meadors)今年夏天剛通過職業醫療師(therapist)考試，但至今未拿到相關證照，遲遲無法行醫，「雖然馬州專業顧問和醫療師委員會(Board of Professional Counselors and Therapists)願意協助，但州衛生廳的網站崩潰，無人能為我們頒發執照。」

「我花了1000多元考試、申請執照」，麥德爾斯表示已經等待數月，至今未得到任何解答，也無法退費，「醫療師委員會告知我已通過考試，但就是不能給我執照」，這意味著她數月無法工作，沒有正式收入，「真的是進退兩難。」

除她之外還有大量醫學生處於相似窘境，對此馬州衛生廳發言人歐文(Andy Owen)表示，馬州護士委員會(Board of Nursing)正在研究解決方法，讓在12月4日前收到專業執照的醫護人員可在另一個網站上查看並核實執照：https://bit.ly/32zSPJg

此外，馬州護士委員會目前已同全國護士聯合委員會(National Council of State Boards of Nursing)合作推動臨時授權機制，給已通過考試、但未在12月4日前獲得執照的人員頒發臨時證照，讓他們能盡快進入醫療系統，補充醫護人力，歐文表示，一旦該機制生效，馬州護士委員會官員將通過電話或郵件聯絡民眾。

馬州護士委員會也向馬州衛生廳提出一項緊急條例，倡議將醫學生畢業後可行醫的時間從90天延長至120天。