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華府公校新規 學生須1/4當天檢測並交證明 才可返校

記者張筠／華盛頓報導
華府公校學生須在明年1月4日做新冠檢測並提交陰性證明，才可於1月5日返校。（華府公校提供）
華府公校學生須在明年1月4日做新冠檢測並提交陰性證明，才可於1月5日返校。（華府公校提供）

華府29日宣布，公校學生須在明年1月4日當天接受新冠檢測，並提交陰性證明才可在1月5日返校，公校教職須在1月3日向學校匯報檢測結果；市府將在開學前兩天給師生發放快篩抗原自測檢測盒，民眾可在華府公校系統(DCPS)內的任意學校領取。

市府要求所有家長在1月4日當天為孩子檢測，並在同日下午4時前上傳檢測結果至公校官網https://bit.ly/3eAw9uQ，檢測結果呈陰性才可於1月5日返校，公校表示家長可自行選擇為孩子做抗原檢測或核酸檢測，但公校不接受1月4日前做的檢測。

華府公校教育總監菲力彼(Lewis Ferebee)表示，此規定意味著「一定有學生無法按時返校，但公校已預備好應對方案」；民眾可在1月3日下午1時至4時、以及4日上午8時30分至下午4時兩個時段，到華府公校系統內的任何學校領取免費的iHealth快篩抗原檢測盒。

根據市府規定，若學生檢測呈陰性，家長也應持續觀察孩子是否有新冠症狀，此外若檢測呈陰性，但學生未接種新冠疫苗且有新冠症狀，或曾密切接觸確診患者，即使檢測為陰性，家長也應讓孩子留在家中觀察隔離。

若學生檢測呈陽性，則家長需盡快向學校匯報、請假，遵行聯邦及市府的隔離指南，並聯絡專業醫護人員。

公校教職人員須在1月3日下午1時前向學校匯報檢測結果；華府特許學校(charter schools)也鼓勵師生檢測，但不要求提交證明。

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