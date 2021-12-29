維州檢測站開門40分鐘 名額全部搶光

大華府 新冠檢測 需求激增，維州 勞登郡(Loudoun County)近日增設免費的得來速(drive-thru)檢測站，讓剛從聖誕旅行返回的民眾可及時檢測，同時緩解居家檢測資源不足的問題，但新檢測站啟用當天就因需求過大而提前關閉，部分民眾排長隊後被告知改日再來。

勞登郡衛生官員古德芙蘭(David Goodfriend)建議民眾，若剛從外地旅行返回大華府、近期參與親友聚會，或可能接觸過確診病例，都應盡快接受檢測，「近期有大量確診者此前已完全接種，因此即使沒有症狀，民眾也應積極接受檢測，以掌握身體狀況，避免攜帶病毒到處活動，擴大疫情。」

為鼓勵民眾檢測，勞登郡28日啟動Philip A Bolen Memorial公園的新檢測站，從上午10時至下午1時免費給民眾提供檢測，但該站點剛開40分鐘，檢測資源就迅速耗盡，郡府官員不得不發聲明提前關閉檢測站。

郡府官員表示，希望能盡可能多的為民眾檢測，但需求過大，該檢測站的下一次服務時間為30日(周四)上午10時至下午1時，無年齡限制，無需預約，也無需出示居住證明，無症狀者也可接受檢測；詳情可登錄：https://bit.ly/3sDrpNh。

維州日前已向民眾發放免費的居家檢測包，但因供應鏈緊縮且病例激增，加上節日出行人數增多，檢測需求迅速增長，各郡市也在計畫開設更多檢測站以擴大篩查。